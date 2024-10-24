Путин заговорил о несправедливости НАТО и пригрозил изменить ситуацию

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по результатам саммита БРИКС, пожаловался на несправедливое поведение партнеров и НАТО. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "ТАСС".



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Путин обвинил Запад в несправедливом расширении НАТО и подчеркнул, что Россия добьется изменения ситуации.

"А справедливо нарушать взятые на себя обязательства в рамках ОБСЕ, когда все страны мероприятия подписали бумагу, согласно которой не может быть безопасности одной страны при нарушении безопасности другой", — посетовал Путин.

Он отметил безопасность собственной страны. "Мы же это говорили: не надо этого делать, это нарушает нашу безопасность — расширение НАТО. Нет, все равно делали. Разве это справедливо? Никакой справедливости здесь нет, и мы хотим изменить эту ситуацию и мы добьемся этого", — отметил российский диктатор.

Он посетовал, что партнеры обещали не делать этого, однако приняли другое решение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что северокорейские войска уже прибыли в зону боевых действий. Появление военных КНДР было зафиксировано 23 октября 2024 года в Курской области РФ.

На Курщину отправили первые подразделения военных из КНДР, которые прошли обучение на восточных российских полигонах. “Подготовка прибывших в Россию солдат армии КНДР происходит на пяти военных полигонах, расположенных на востоке государства-агрессора – “барановский” (уссурийск), “донгуз” (улан-удэ), “екатеринославский” (екатеринславка), 248-й князе-волконское) и 249-й (сергеевка)", — сообщили в ГУР.

Подробнее о подготовке войск КНДР читайте по ссылке.



