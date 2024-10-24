logo

BTC/USD

68154.57

ETH/USD

2533.52

LTC/USD

70.98

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

45.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин заговорил о несправедливости НАТО и пригрозил изменить ситуацию
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин заговорил о несправедливости НАТО и пригрозил изменить ситуацию

В России завершился саммит БРИКС

сегодня, 19:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по результатам саммита БРИКС, пожаловался на несправедливое поведение партнеров и НАТО. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "ТАСС".

Путин заговорил о несправедливости НАТО и пригрозил изменить ситуацию

Фото портал "Комментарии"

Путин обвинил Запад в несправедливом расширении НАТО и подчеркнул, что Россия добьется изменения ситуации.

"А справедливо нарушать взятые на себя обязательства в рамках ОБСЕ, когда все страны мероприятия подписали бумагу, согласно которой не может быть безопасности одной страны при нарушении безопасности другой", — посетовал Путин.

Он отметил безопасность собственной страны. "Мы же это говорили: не надо этого делать, это нарушает нашу безопасность — расширение НАТО. Нет, все равно делали. Разве это справедливо? Никакой справедливости здесь нет, и мы хотим изменить эту ситуацию и мы добьемся этого", — отметил российский диктатор.

Он посетовал, что партнеры обещали не делать этого, однако приняли другое решение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что северокорейские войска уже прибыли в зону боевых действий. Появление военных КНДР было зафиксировано 23 октября 2024 года в Курской области РФ.

На Курщину отправили первые подразделения военных из КНДР, которые прошли обучение на восточных российских полигонах. “Подготовка прибывших в Россию солдат армии КНДР происходит на пяти военных полигонах, расположенных на востоке государства-агрессора – “барановский” (уссурийск), “донгуз” (улан-удэ), “екатеринославский” (екатеринславка), 248-й князе-волконское) и 249-й (сергеевка)", — сообщили в ГУР.

Подробнее о подготовке войск КНДР читайте по ссылке.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/tass_agency/281525
Теги:

Новости

Все новости