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Путин заговорил об отмене виз для иностранных туристов: подробности

Путин поручит МИД проработать отмену виз для иностранцев

сегодня, 18:45
Автор:

Лиля Воробьева
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Путин сказал, что поручит МИД проработать отмену виз для иностранных туристов, причем не основываясь на взаимности. Об этом президент РФ сказал на заседании Госсовета, пишут российские РИА Новости.

Путин заговорил об отмене виз для иностранных туристов: подробности

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Я предлагал бы не говорить о конкретных странах, не надо никому ничего навязывать, нужно просто говорить о сотрудничестве в двустороннем плане. По поводу установления безвизового режима надо с МИД посоветоваться. С некоторыми уже есть безвизовые поездки", — сказал глава Кремля.

 По мнению Путина, следует принципы использовать тогда, когда это идет на пользу

"Я знаю, общий принцип в МИДе — принцип взаимности. Здесь, когда речь идет об обеспечении наших интересов, нужно принципы использовать тогда, когда нам это в пользу идет", — сказал Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Захарова назвала власть ЕС "баранами-провокаторами". Во время кулуарного общения с журналистами на Восточном экономическом форуме во Владивостоке спикер МИД Мария Захарова заявила изданию Reuters, что Соединенные Штаты давно стремились разорвать энергетические связи между Россией и крупными европейскими государствами, такими как Германия, хотя Москва была надежным поставщиком энергии еще из советских. времен. На вопрос о том, что должно произойти, чтобы "Северный поток-1" снова начал прокачивать голубое топливо, пресс-секретарь МИД Мария Захарова сказала: "Слушайте, вы задаете мне вопросы, на которые даже дети знают ответ: те, кто это начал, должны это окончить". Отметим, что Европа столкнулась с самым плохим кризисом поставок газа за всю историю: цены на энергоносители стремительно растут.



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Источник: https://t.me/rian_ru/176851
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