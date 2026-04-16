Путин захлебывается этими потерями, но молчит: на Западе шокировали новыми фактами

Россия потратила около 130 млрд долларов дополнительных средств на импорт товаров в обход западных санкций, введенных после полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на оценки латвийских аналитиков из Бюро защиты Конституции (SAB). По их данным, в период 2022-2025 годов РФ ежегодно переплачивала в среднем около 32,5 млрд долларов за поставку западной продукции через альтернативные каналы.

Аналитики уточняют, что эти суммы учитывают только те товары, которые России удалось все же импортировать в обход ограничений. При этом не учитываются позиции, для которых заменителей на внешних рынках найти не удалось, что может еще больше увеличивать реальные потери экономики.

Параллельно международные санкции нанесли РФ значительный ущерб в виде потери экспортных рынков и замораживания активов в западных банках. В сумме это привело к потерям, измеряемым сотнями миллиардов долларов. Несмотря на это, российские власти публично заявляют о якобы успешной адаптации экономики к новым условиям, тогда как внутренние оценки государственных структур свидетельствуют о противоположных тенденциях.

Согласно внутренним прогнозам, экономическая ситуация РФ может ухудшаться и дальше. Один из сценариев предусматривает дополнительные потери во внешней торговле на уровне примерно 136 млрд долларов к 2030 году исключительно из-за санкций. Другой прогноз оценивает долгосрочное сокращение торговли с Европой еще примерно в 70 млрд долларов.

Отдельно рассматриваются риски для энергетического сектора, который является ключевым для российской экономики: при усилении санкций потери могут достичь 216,5 млрд долларов в течение пяти лет. Нефтегазовая отрасль формирует около 15–20% ВВП РФ и обеспечивает около трети доходов федерального бюджета.

Аналитики также предостерегают, что потенциальная отмена санкций может усилить глобальные риски, ведь это дало бы Кремлю больше ресурсов для внешней политики, в частности, по поддержке отдельных стран, таких как Иран, Северная Корея, Венесуэла и Куба.

