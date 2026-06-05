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Путин «захватил» территорию в четыре Украины: в его заявлении обнаружили громкий конфуз

Кремлевский лидер назвал цифры, которые превысили площадь всей Украины более чем в четыре раза. Позже из официальной стенограммы исчезло одно слово

5 июня 2026, 14:35
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Кравцев Сергей

Выступление Владимира Путина перед руководителями международных информационных агентств обернулось новым поводом для обсуждений. Во время общения российский лидер озвучил данные о якобы захваченных российской армией территориях Украины, которые вызвали недоумение даже среди наблюдателей, внимательно следящих за ходом войны.

Путин «захватил» территорию в четыре Украины: в его заявлении обнаружили громкий конфуз

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Как обратило внимание издание The Moscow Times, Путин заявил, что российские войска в последнее время взяли под контроль "примерно две тысячи четыреста сорок тысяч квадратных километров". Эта цифра выглядит абсурдной на фоне общеизвестного факта: площадь Украины в международно признанных границах составляет около 603,6 тысячи квадратных километров.

Фактически озвученный показатель превышает территорию всей Украины более чем в четыре раза. Несмотря на это, заявление прозвучало во время официального мероприятия и было включено в прямую речь главы Кремля.

Однако позже произошло любопытное изменение. В опубликованной на сайте Кремля расшифровке выступления слово "тысяч" исчезло. В результате цифра превратилась в 2440 квадратных километров, что выглядит значительно более реалистично и соответствует масштабам продвижения войск, о которых периодически сообщают российские власти.

Кроме того, Путин вновь заявил о якобы полном контроле над Луганской областью и сообщил о существенном продвижении в Донецкой области. По его версии, под контролем Украины остается менее 15% территории региона, тогда как ранее этот показатель якобы составлял около четверти области.

Также российский лидер утверждает, что Москва контролирует около 80% территории Запорожской области. Украинская сторона подобных оценок не подтверждает, а международные аналитики регулярно указывают на расхождения между заявлениями Кремля и реальной ситуацией на фронте.

История с исчезнувшим словом стала очередным примером того, как одно неточное высказывание может поставить под сомнение достоверность громких заявлений российских властей.

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Источник: https://ru.themoscowtimes.com/2026/06/05/putin-zayavil-chto-zahvatil-dve-tisyachi-chetiresta-sorok-tisyach-kvadratnih-kilometrov-ukraini-eto-v4-raza-bolshe-vsei-eeterritorii-a197388
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