Путін «захопив» територію у чотири України: у його заяві виявили гучний конфуз

Виступ Володимира Путіна перед керівниками міжнародних інформаційних агентств став новим приводом для обговорень. Під час спілкування російський лідер озвучив дані про нібито захоплені російською армією території України, які викликали подив навіть серед спостерігачів, які уважно стежать за перебігом війни.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Як звернуло увагу видання The Moscow Times, Путін заявив, що російські війська останнім часом взяли під контроль "приблизно дві тисячі чотириста сорок тисяч квадратних кілометрів". Ця цифра виглядає абсурдною на тлі загальновідомого факту: площа України в міжнародно визнаних межах становить близько 603,6 тисяч квадратних кілометрів.

Фактично озвучений показник перевищує територію всієї України більш як у чотири рази. Незважаючи на це, заява прозвучала під час офіційного заходу і була включена до прямої промови глави Кремля.

Однак пізніше відбулася цікава зміна. В опублікованій на сайті Кремля розшифровці виступу слово "тисяч" зникло. В результаті цифра перетворилася на 2440 квадратних кілометрів, що виглядає значно реалістичніше і відповідає масштабам просування військ, про які періодично повідомляє російська влада.

Крім того, Путін знову заявив про нібито повний контроль над Луганською областю і повідомив про суттєве просування на Донеччині. За його версією, під контролем України залишається менше ніж 15% території регіону, тоді як раніше цей показник нібито становив близько чверті області.

Також російський лідер стверджує, що Москва контролює близько 80% території Запорізької області. Українська сторона подібних оцінок не підтверджує, а міжнародні аналітики регулярно вказують на розбіжності між заявами Кремля та реальною ситуацією на фронті.

Історія зі зниклим словом стала черговим прикладом того, як один неточний вислів може поставити під сумнів достовірність гучних заяв російської влади.

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