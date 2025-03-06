Путин заключил тайное соглашение с Трампом еще в прошлом году: раскрыты его пункты

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин действительно уже длительное время проводят тайные переговоры, хотя их детали официально не разглашаются, отметил в эфире 24 канала политолог Станислав Белковский. При этом он добавил, что определенные признаки могут свидетельствовать о достигнутых договоренностях.

Владимир Путин

По его убеждению, переговоры между Трампом и Путиным продолжаются с ноября 2024 года. В то же время Путин, как правило, избегает огласки своих ключевых решений, пока они не приняты, поэтому полной картины соглашения пока нет.

Политолог предположил, что возможные договоренности между лидерами могут включать: приостановку огня до 20 апреля (на Пасху), проведение президентских выборов в Украине и подписание так называемого "пакта Трампа-Путина".

"В ближайшее время состоится перемирие, будут остановлены боевые действия высокой интенсивности. А дальше – уступки", — отметил эксперт.

Впрочем, он напомнил, что по законодательству Украины выборы во время военного положения невозможны. Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что готов покинуть пост только при условии вступления Украины в НАТО.

При этом аналитик также напомнил, что еще летом 2024 Кремль выдвинул свои требования по прекращению войны. Среди них, например, отказ Трампа от расширения НАТО, что означает, что Украина не станет членом Альянса. Кроме того, Россия хочет сохранить контроль над оккупированными территориями, но без их официального признания. Также среди требований есть и гарантии безопасности для России от США, которых Путин пытается добиться уже более 25 лет.

"Думаю, Россия откажется от идеи полного приобретения контроля над формально аннексированными украинскими регионами – не будет бороться за Запорожье и Херсон", – предположил Белковский.

Кроме того, по его мнению, вероятно, Россия также не потребует полной демилитаризации Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ рассказали о лучших гарантиях безопасности для Украины.





