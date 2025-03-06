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В РФ выкатили список требований Украине для обеспечения безопасности

Захарова рассказала, что нужно сделать Украине, чтобы гарантировать себе безопасность

сегодня, 17:09
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Ткачик Олеся

Официальный представитель министерства иностранных дел страны-агрессора России Мария Захарова прокомментировала вопрос предоставления гарантий безопасности для Украины. По ее мнению, якобы самой лучшей гарантией безопасности для Украины будет ее нейтральный статус.

В РФ выкатили список требований Украине для обеспечения безопасности

Мария Захарова

"Это тот самый случай, когда гарантии безопасности Украина может обеспечить себе сама. А именно вернуться к истокам ее государственности. Речь идет о нейтральном, внеблоковом, безъядерном статусе, отказе от нацистской идеологии", — цинично заявила Захарова.

При этом она заявила, что Киеву следует соблюдать права русских и остальных этнических групп. Также Захарова напомнила, что все на Западе, у кого Украина искала гарантии безопасности, "их предали".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что с сайта Госдепа "пропал" договор, заключенный между Украиной и США о гарантиях безопасности. Как отметил политолог Петр Олещук, США просто удалили договор безопасности между Украиной и США с сайта Госдепа. Там, кстати, было об обязательствах об обмене разведданными, участии США в развитии украинских вооруженных сил и т.д. При этом он отмечает, что даже Россия, нарушившая не один договор, эдакого никогда не позволяла.

Также "Комментарии" рассказывал, что договор был подписан Зеленским и Байденом и он не нуждался в утверждении Конгрессом. Поэтому, его при желании может отменить любой президент США. Не исключено, что Трамп так и сделал, отменил договор, которым Вашингтон обещал Киеву поддержку в течение десяти лет.

При этом известно, что Владимир Зеленский и Джо Байден 13 июня 2024 подписали договор о гарантиях безопасности для Украины, который в Офисе президента даже назвали историческим. Говорилось о том, что Соединенные Штаты направили мощный сигнал о решительной поддержке Украины сейчас и в будущем.



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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2025/03/06/25249706.shtml?updated
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