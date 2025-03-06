Официальный представитель министерства иностранных дел страны-агрессора России Мария Захарова прокомментировала вопрос предоставления гарантий безопасности для Украины. По ее мнению, якобы самой лучшей гарантией безопасности для Украины будет ее нейтральный статус.

Мария Захарова

"Это тот самый случай, когда гарантии безопасности Украина может обеспечить себе сама. А именно вернуться к истокам ее государственности. Речь идет о нейтральном, внеблоковом, безъядерном статусе, отказе от нацистской идеологии", — цинично заявила Захарова.

При этом она заявила, что Киеву следует соблюдать права русских и остальных этнических групп. Также Захарова напомнила, что все на Западе, у кого Украина искала гарантии безопасности, "их предали".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что с сайта Госдепа "пропал" договор, заключенный между Украиной и США о гарантиях безопасности. Как отметил политолог Петр Олещук, США просто удалили договор безопасности между Украиной и США с сайта Госдепа. Там, кстати, было об обязательствах об обмене разведданными, участии США в развитии украинских вооруженных сил и т.д. При этом он отмечает, что даже Россия, нарушившая не один договор, эдакого никогда не позволяла.

Также "Комментарии" рассказывал, что договор был подписан Зеленским и Байденом и он не нуждался в утверждении Конгрессом. Поэтому, его при желании может отменить любой президент США. Не исключено, что Трамп так и сделал, отменил договор, которым Вашингтон обещал Киеву поддержку в течение десяти лет.

При этом известно, что Владимир Зеленский и Джо Байден 13 июня 2024 подписали договор о гарантиях безопасности для Украины, который в Офисе президента даже назвали историческим. Говорилось о том, что Соединенные Штаты направили мощный сигнал о решительной поддержке Украины сейчас и в будущем.