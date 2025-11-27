logo

Путин затруднился ответить на важный вопрос пропагандистов Кремля

Путин не смог объяснить, почему так и не смог добиться юридического признания оккупации Крыма и части Донбасса

27 ноября 2025, 16:40
Лиля Воробьева

Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Кыргызстан не смог точно ответить, почему США в мирном плане юридически не признают оккупированный Крым и Донбасс РФ. Проворчавший руководитель Кремля, что это и будет предметом разговора с Вашингтоном и исчез.

Один из пропагандистов во время брифинга спросил Путина о признании Крыма и Донбасса российскими:

"В плане Трампа написано, что де-факто они признают его за нами, но не де-юре. А как это? Как юрист к вам обращаюсь, как это – де-факто, но не де-юре",- спросил Путин пропагандист.

Но Путин затруднился с уверенностью ответить и ушел.

"Это и должно быть предметом наших переговоров с американской стороной. Спасибо вам большое за то, что обратили на это внимание. Вы правы, это один из ключевых моментов", — сказал он и попрощался.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что условием прекращения боевых действий станет выход украинских войск из областей на которые претендует Россия согласно измененной Конституции РФ, а именно Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областью и Крымом.

Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Кыргызстан назвал условия прекращения боевых действий. По словам главы Кремля, Россия согласится на режим тишины при фактической отдаче Украиной своих областей.

"Войска Украины пойдут с занимаемыми ими территориями, тогда и прекратятся боевые действия. Не пойдут – мы достигнем этого вооруженным путем", — сказал Путин.

Однако российский диктатор одновременно заявил, что подписание договоров с руководством Украины "бессмысленно".



