Путин затруднился ответить на важный вопрос пропагандистов Кремля

Лиля Воробьева
Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Кыргызстан не смог точно ответить, почему США в мирном плане юридически не признают оккупированный Крым и Донбасс РФ. Проворчавший руководитель Кремля, что это и будет предметом разговора с Вашингтоном и исчез.
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Один из пропагандистов во время брифинга спросил Путина о признании Крыма и Донбасса российскими:
Но Путин затруднился с уверенностью ответить и ушел.
"Это и должно быть предметом наших переговоров с американской стороной. Спасибо вам большое за то, что обратили на это внимание. Вы правы, это один из ключевых моментов", — сказал он и попрощался.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что условием прекращения боевых действий станет выход украинских войск из областей на которые претендует Россия согласно измененной Конституции РФ, а именно Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областью и Крымом.Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Кыргызстан назвал условия прекращения боевых действий. По словам главы Кремля, Россия согласится на режим тишины при фактической отдаче Украиной своих областей.
"Войска Украины пойдут с занимаемыми ими территориями, тогда и прекратятся боевые действия. Не пойдут – мы достигнем этого вооруженным путем", — сказал Путин.
Однако российский диктатор одновременно заявил, что подписание договоров с руководством Украины "бессмысленно".