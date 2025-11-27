logo_ukra

Головна Новини Світ Росія Путін не зміг відповісти на важливе запитання пропагандистів Кремля
Путін не зміг відповісти на важливе запитання пропагандистів Кремля

Путін не зміг пояснити, чому так і не зміг добитися юридичного визнання окупації Криму та частини Донбасу

27 листопада 2025, 16:40
Автор:
Лиля Воробьева

Володимир Путін під час пресконференцію за підсумками візиту до Киргизстану  не зміг точно відповісти, чому США у мирному плані юридично не визнають окупований Крим та Донбас за РФ. Очільник Кремля, що пробуркотів, що це і буде предметом розмови із Вашингтоном і зник.

Путін не зміг відповісти на важливе запитання пропагандистів Кремля

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

Отож, один із пропагандистів під час брифінгу спитав Путіна про визнання Криму і Донбасу російськими:

"У плані Трампа написано, що де-факто вони визнають його за нами, але не де-юре. А як це? Як юрист до вас звертаюся, як це — де-факто, але не де-юре",- спитав Путін пропагандист.

Але Путін не зміг впевнено відповісти та пішов.

"Це і має бути предметом наших переговорів з американською стороною. Дякую вам велике за те, що звернули на це увагу. Ви праві, це один з ключових моментів",- сказав він і попрощався.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали  про те, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що умовою припинення бойових дій стане вихід українських військ з областей на які претендує Росія згідно зі зміненою Конституцією РФ, а саме Донецькою, Луганською, Запорізькою, Херсонською областю та Кримом.

 Володимир Путін під час пресконференцію за підсумками візиту до Киргизстану назвав умови припинення бойових дій. За словами очільника Кремля, Росія погодиться на режим тиші за умови фактичної віддачі Україною своїх областей.

"Війська України підуть із територіями, які вони займають, тоді й припиняться бойові дії. Не підуть – ми досягнемо цього озброєним шляхом", — сказав Путін.

Однак російський диктатор одночасно заявив, що підписання договорів з керівництвом України "безглузде". 
 



