Путин заявил, что готов к переговорам с Украиной: Лавров случайно рассказал, чего действительно хочет Россия

Российский диктатор Владимир Путин сообщил, что согласен пойти на мирные переговоры с Украиной и выставил список своих ультимативных требований. Тем не менее, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается договариваться с Украиной, а хочет вести переговоры об окончании войны с Европой.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил на санкт-петербургском форуме "Примаковские чтения", где рассказал о позиции России по войне в Украине. Глава МИД РФ заявил, что Россия "совершенно открыта для диалога, основанного на признании реальности", имея в виду, чтобы Украина отдала под контроль РФ оккупированные территории.

Кроме того, Лавров заявил, что Кремль не рассматривает Украину как участника мирных переговоров. По словам главы МИД РФ, Москва не собирается идти на мирные переговоры с Киевом, который он назвал "инструментом" США, а "ищет диалога с Европой", чтобы решить будущее Украины вместе с Россией.

"Это минимальные вещи, которые должны обеспечить и нормальную жизнь Украины и безопасность всего европейского региона. Украина – да, для нынешнего режима это достойная роль инструмента в руках Вашингтона", – прокомментировал Лавров условия окончания войны в Украине от Путина.

Институт изучения войны проанализировал подобные заявления и указывает, что Россия, указывая на якобы незаконность украинской власти, постоянно пытается подорвать суверенный статус Украины, чтобы убедить другие страны принять позицию Москвы.

Напомним, что Путин своими условиями для окончания войны назвал нейтральный и безъядерный статус Украины, отмену подписанных гарантий безопасности для Украины, а также отдать России пять украинских областей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лавров рассказал о сигналах Путина для стран Запада, которые помогают Украине.

Также "Комментарии" писал, что в Кремле отреагировали на мирный план Трампа для окончания войны в Украине.