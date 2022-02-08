logo

BTC/USD

44856.54

ETH/USD

3171.68

LTC/USD

140.05

USD/UAH

28.15

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин заявил, что готов предоставить политическое убежище Порошенко в России: тот ответил
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин заявил, что готов предоставить политическое убежище Порошенко в России: тот ответил

Президент России Владимир Путин публично в иронической форме обратился к пятому президенту Украины Петру Порошенко

сегодня, 07:48
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Как передает портал "Комментарии", во время совместной пресс-конференции президента России Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона российский президент решил потроллить пятого президента Украины Петра Порошенко, заявив, что Россия готова предоставить политическое убежище тому. 

Путин заявил, что готов предоставить политическое убежище Порошенко в России: тот ответил

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Владимир Путин ответил, что он никогда не скрывал, что между ним и Порошенко было и есть очень много разногласий, в частности относительно вопросов Донбасса и Крыма, где, по мнению Путина, пятый президент Украины наделал много лишнего. Но при этом Путин отметил, что он понимает, какие цели преследует действующая власть в Украине, поэтому, если нужно, то он готов поспособствовать тому, чтобы в РФ Порошенко было предоставлено политическое убежище.

Интересно, что такие слова вызвали улыбку у президента Франции Макрона, тот понял сарказм российского президента.

Не заставила себя долго ждать и реакция самого Петра Порошенко на такое предложение от Путина. Он ответил в Facebook, что после слов Путина подтвердилось его предположения, которые возникли ранее о том, что, занимаясь политическими преследованиями украинская власть хочет сделать подарок именно Путину. Сказанное Путиным на пресс-конференции в Москве это еще раз подтвердило.

Порошенко посоветовал президенту Украины Зеленскому перестать преподносить новые поводы для радости Путину, а самому Путина дал совет не совать нос во внутренние украинские дела. 

По словам Петра Порошенко, извечная российская практика "заботиться" об украинских политиках закончилась, когда он в 2014-м году стал президентом Украины. Теперь эту практику уже не возвратить.

Читайте также на портале "Комментарии" — западные СМИ "сливают" мечты Путина по Украине: эксперты в эксклюзивном интервью рассказали нашему изданию, почему на Западе не перестают нагнетать.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!