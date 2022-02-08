Путин заявил, что готов предоставить политическое убежище Порошенко в России: тот ответил

Как передает портал "Комментарии", во время совместной пресс-конференции президента России Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона российский президент решил потроллить пятого президента Украины Петра Порошенко, заявив, что Россия готова предоставить политическое убежище тому.

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Владимир Путин ответил, что он никогда не скрывал, что между ним и Порошенко было и есть очень много разногласий, в частности относительно вопросов Донбасса и Крыма, где, по мнению Путина, пятый президент Украины наделал много лишнего. Но при этом Путин отметил, что он понимает, какие цели преследует действующая власть в Украине, поэтому, если нужно, то он готов поспособствовать тому, чтобы в РФ Порошенко было предоставлено политическое убежище.

Интересно, что такие слова вызвали улыбку у президента Франции Макрона, тот понял сарказм российского президента.

Не заставила себя долго ждать и реакция самого Петра Порошенко на такое предложение от Путина. Он ответил в Facebook, что после слов Путина подтвердилось его предположения, которые возникли ранее о том, что, занимаясь политическими преследованиями украинская власть хочет сделать подарок именно Путину. Сказанное Путиным на пресс-конференции в Москве это еще раз подтвердило.

Порошенко посоветовал президенту Украины Зеленскому перестать преподносить новые поводы для радости Путину, а самому Путина дал совет не совать нос во внутренние украинские дела.

По словам Петра Порошенко, извечная российская практика "заботиться" об украинских политиках закончилась, когда он в 2014-м году стал президентом Украины. Теперь эту практику уже не возвратить.

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