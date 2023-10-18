Путин заявил, что хочет уважения – новое требование диктатора

Находясь с визитом в Китае российский диктатор Владимир Путин в очередной раз раскритиковал США за вспыхнувшие конфликты в разных точках мира. При этом Путин подчеркнул, что его критика направлена не только в адрес президента США Джо Байдена, но и в сторону некоторых представителей американских элит, которые разучились уважать других. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Путин произнес во время интервью российским пропагандистским СМИ, рассказывая с ухмылкой о провальной политике Запада.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Диктатор заявил, что Западу нужно научиться уважать других и тогда никого не нужно будет подавлять.

Видимо говоря о требовании проявлять уважение к России Владимир Путин заявил, что западные политики нехорошо поступают, когда улыбаются на камеру, говорят о демократии, хлопают по-дружески по плечу, но при этом не проявляют уважения к другим людям, к другим странам, к другим народам.

Президент РФ подчеркнул, что уважение заключается в том, чтобы учитывать интересы других, а не только свои, и тогда "не нужно будет никого подавлять".

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Китая Си Цзиньпин представил свой проект "Один пояс, один путь" как радикальную альтернативу мировому порядку, возглавляемому США. Российский диктатор Владимир Путин поддержал это заявление.

Также издание "Комментарии" сообщало — Владимир Путин прибыл в Китайскую Народную Республику (КНР), где принимает участие в форуме "Один пояс – один путь". Ранее Путин рассыпался в похвалах китайскому лидеру Си Цзиньпину, а также заявил, что США якобы пытаются втянуть Европу в противостояние с Китаем. Между тем, в РФ официально признали, что получают от КНР беспилотники. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", к чему может привести встреча Путина и Си, в том числе, в ракурсе российско-украинской войны.



