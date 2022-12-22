Путин заявил, что хочет закончить войну в Украине побыстрее: новые циничные заявления главы Кремля

22 декабря президент РФ Владимир Путин сделал ряд циничных заявлений по поводу войны в Украине. Он еще раз повторил, что якобы спасает россиян в Украине, "против которых развернули войну". А еще заявил, что скорее хочет закончить войну, которую и сам начал, и снова заговорил о переговорах с Киевом. Об этом пишут российские СМИ.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Наша цель — не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить эту войну, мы будем стремиться, чтобы это было закончено — и чем быстрее, тем лучше, конечно", — заявил Путин.

Также он в очередной раз заговоры о переговорах с Украиной.

"Все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами, чем быстрее это станет ясно Киеву, тем лучше", – сказал президент РФ.

Традиционно Путин, оправдывая страшные обстрелы городов и убийство мирных украинцев, заявил о "войне, развернувшейся против россиян в Украине. А еще — снова напомнил об "объединении русского народа".

"В Украине нельзя идти против той части народа, которая считает себя частью русского мира – а против них развернули войну, а мы все терпели. Никто не хочет объединения русского народа, кроме нас — а мы будем это делать... и сделаем ",- сказал глава Кремля.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Иран и Россия восстанавливают транспортный маршрут , который помог победить Третий рейх. Россия и Иран продолжают тесное сотрудничество. РФ делится с Ираном ядерными разработками, а тот в свою очередь отправляет оружие в Россию. Для большего сотрудничества страны планируют оживить Трансиранский маршрут (Персидский коридор), помогший СССР и союзникам в разгроме Третьего рейха во время Второй мировой войны.

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