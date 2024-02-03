Путин заявил, что испытывает желание показать Западу "известный жест"

Как передает портал "Комментарии", во время выступления перед активом Общероссийского народного фронта в Туле президент РФ Владимир Путин неожиданно заявил, что тем, кто предрекал России спад, провал и крах, "хочется показать известный жест".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Правда российский диктатор заявил, что не будет этого делать сейчас на публике, потому что в зале много девушек.

Стоит отметить, что это не первое странное выступление Путина: во время конференции "Российская энергетическая неделя" президент Владимир Путин дважды использовал завуалированный мат.

Он использовал просторечие "мля", говоря про экономику России, "Северный поток-2" и европейские санкции. "Мы уже не рухнем... мля", — сказал Владимир Путин на конференции, где заявлено 4000 участников из 60 стран, включая министров из Ирака, Сербии, Венесуэлы и других.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент России Владимир Путин заявил о планах интегрировать оккупированные украинские территории в РФ в течение следующих шести лет. Об этом говорится в обновленном обзоре Института изучения войны (ISW).

Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин озвучил идею "демилитаризованной зоны", которая, по его мнению, выведет российскую территорию из-под огневой досягаемости Украины. Эксперты Института изучения войны считают, что президент России Владимир Путин удвоил свои максималистские и намеренно размытые территориальные цели в Украине 31 января. Во время встречи со своими "доверенными лицами" российский диктатор заявил, что продвижение нынешней линии фронта вглубь Украины является важнейшей целью войск РФ на всей территории боевых действий.

Ранее "Комментарии" писали — "РФ дойдет туда, куда сможет физически дойти": в ВСУ не верят в переговоры с Путиным



