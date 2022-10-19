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Путин заявил, что Киев отказался от переговоров, поэтому он вводит военное положение: подробности

Президент РФ не решился ввести военное положение в России

сегодня, 15:00 comments1392
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Автор:

Кравцев Сергей

Прогноз многих военных экспертов и аналитиков осуществился – президент РФ Владимир Путин во время заседания заявил о том, что вводит военное положение на оккупированных территориях Украины. Речь идет о Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях Украины.

Путин заявил, что Киев отказался от переговоров, поэтому он вводит военное положение: подробности

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В своем видеообращении российский диктатор отметил, что главы упомянутых им регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности.

"Мной подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации. Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации. О принятом решении проинформирована и Государственная Дума" отметил российский диктатор.

"В президентском указе будет предусмотрено несколько уровней реагирования на риски в сфере безопасности", – заявил Путин.

Читайте также на портале "Комментарии" — военное положение в России: пойдет ли на это Путин – какие есть риски.

Также издание "Комментарии" сообщало — гауляйтеры Херсонщины – Стремоусов и Сальдо – фактически одновременно заявили о подготовке наступления ВСУ и призвали жителей оккупированных территорий эвакуироваться на левый берег Днепра. Командующий ВС РФ в "зоне специальной военной операции" (в войне против Украины) Сергей Суровикин также признал, что для армии агрессора на Херсонском направлении сложилась непростая ситуация. О чем говорят подобные заявления? Журналисты "Комментариев" с этим вопросом обратились к экспертам.




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