Путин заявил, что РФ близка к соглашению о газовом хабе в Турции

Глава Кремля похвастался, что якобы близок к соглашению с Турцией по созданию центра торговли природным газом. Таким образом, Россия ищет другие маршруты, чтобы продавать свой газ в Европу. Такое заявление сделал Владимир Путин в ходе переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Bloomberg.

"Надеюсь, что в ближайшее время мы завершим наши переговоры", – сказал Путин в Сочи.

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Он заявил, что якобы газовый хаб в Турции "сделает энергетическую ситуацию в регионе более стабильной".

Но на самом деле Кремль хочет усилить отношения с Анкарой после того, как отношения с ЕС резко ухудшились на фоне войны в Украине. Путин в прошлом году предложил Турции создать газовый узел, предполагая, что строительство еще большего количества трубопроводов в Турцию сделает этот маршрут главным коридором России к западу.

На встрече в Сочи Эрдоган заявил, что этот проект "обогатит" двусторонние связи.

В июле Путин заявил, что предприятие будет в форме электронной торговой площадки, а не объекта хранения больших объемов российского топлива.

В последнее время Турция является близким политическим и экономическим союзником Кремля. Ведь множество европейских стран избегают торговли с РФ после вторжения в Украину.

Но правительства Анкары и Москвы активно сотрудничают, в частности, по строительству атомной электростанции на юге Турции стоимостью 20 миллиардов долларов.

Первая партия ядерного топлива из РФ уже доставлена на "Аккую", и теперь установка будет введена в эксплуатацию в 2024 году, заявил в Сочи Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным.