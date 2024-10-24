Путин заявил, что России "все время указывали на ее место"

На вопрос журналистов об украинских ударах дронами по территории РФ Путин подтвердил, что до начала войны в Украине таких атак не было. Однако он утверждал, что другие обстоятельства, предшествовавшие войне, были хуже. Путин заявил, что западные страны фактически подталкивали Россию к тому, чтобы она стала "второстепенным государством", выполняющим роль "сырьевого придатка". Он подчеркнул, что это привело бы к потере суверенитета России, а по его убеждению, суверенитет является ключевым для существования страны.

"Вы сказали об ударах дронов и так далее. Да, этого не было, но была гораздо хуже ситуация – она заключалась в том, что нам на наши постоянные и настойчивые предложения наладить отношения со странами западного мира – все время указывал нам на свое место. Я вам могу это совершенно точно сказать. Так вроде бы все ласково, но в принципе нам всегда показывали свое место", – сказал российский диктатор.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин прокомментировал подготовку войск КНДР к войне в Украине. Украинская разведка сообщила, что Россия привлекла войска КНДР для участия в войне с Украиной. ГУР МО Украины зафиксировало присутствие солдат КНДР в Курской области. Президент России Владимир Путин прокомментировал сотрудничество с КНДР. На финальной пресс-конференции по итогам саммита БРИКС отвечая на прямой вопрос не стал отрицать, что военные из КНДР готовятся воевать на стороне России против Украины.