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Путин заявил, что России "все время указывали на ее место"

Путин заявил, что западный мир якобы посягает на суверенитет в РФ

сегодня, 22:00
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Лиля Воробьева

Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита БРИКС пожаловался на то, что еще до начала российского вторжения в Украину международная ситуация для России была "очень плохой". По его словам, России "все время указывали на ее место", несмотря на ее попытки наладить отношения с западными странами.

Путин заявил, что России "все время указывали на ее место"

Владимир Путин (фото из открытых источников)

На вопрос журналистов об украинских ударах дронами по территории РФ Путин подтвердил, что до начала войны в Украине таких атак не было. Однако он утверждал, что другие обстоятельства, предшествовавшие войне, были хуже. Путин заявил, что западные страны фактически подталкивали Россию к тому, чтобы она стала "второстепенным государством", выполняющим роль "сырьевого придатка". Он подчеркнул, что это привело бы к потере суверенитета России, а по его убеждению, суверенитет является ключевым для существования страны.

"Вы сказали об ударах дронов и так далее. Да, этого не было, но была гораздо хуже ситуация – она заключалась в том, что нам на наши постоянные и настойчивые предложения наладить отношения со странами западного мира – все время указывал нам на свое место. Я вам могу это совершенно точно сказать. Так вроде бы все ласково, но в принципе нам всегда показывали свое место", – сказал российский диктатор.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин прокомментировал подготовку войск КНДР к войне в Украине. Украинская разведка сообщила, что Россия привлекла войска КНДР для участия в войне с Украиной. ГУР МО Украины зафиксировало присутствие солдат КНДР в Курской области. Президент России Владимир Путин прокомментировал сотрудничество с КНДР. На финальной пресс-конференции по итогам саммита БРИКС отвечая на прямой вопрос не стал отрицать, что военные из КНДР готовятся воевать на стороне России против Украины.



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