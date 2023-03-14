Путин заявил, что Россия борется за свое существование

Российский диктатор Владимир Путин, начавший полномасштабную войну в Украине, теперь заявляет, что Российская Федерация борется за свое существование. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Президент России Владимир Путин совершил визит Улан-Уденского авиационного завода, где выступил перед сотрудниками предприятия. В своей речи российский диктатор сменил привычную в начале войны риторику о том, что Россия всех победит и пугает своих граждан прекращением существования РФ.

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"Россия борется за существование своей государственности, это задача выживания", — говорит Путин.

Российский президент снова начал критиковать Запад и заявил, что сегодняшние проблемы возникли из-за распада СССР, а за последние 8-10 лет геополитические интересы Запада стали больше, чем во время существования Советского Союза.

"Нынешние международные проблемы начались после развала СССР. Геополитические интересы Запада оказались для них гораздо важнее, чем даже были идеологические разногласия с СССР", — заявляет диктатор.

В конце глава Кремля заверил, что, несмотря на ожидания Запада, Россия справляется с санкционным давлением.

"Запад рассчитывал, что Россия упадет через две-три недели после введения санкций. Есть опасность долгосрочных последствий санкций, но ожидается, что все будет нормально", — говорит Путин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле назвали свои условия для мирных переговоров между Украиной и Россией.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на заявления Международного суда о делах по военным преступлениям РФ