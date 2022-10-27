Путин заявил, что Россия не считает себя врагом Запада и снова начал угрожать

Глава Кремля заявил, что Россия не считает себя врагом Запада, не бросает вызов его элитам и не намерена стать новым мировым гегемоном. Соответствующие заявления сделал президент РФ Владимир Путин во время своего нового выступления, 27 октября. Об этом пишу российские СМИ.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

По мнению Путина, в мире есть два Запада.

"Но есть два Запада — Запад богатейшей культуры, традиционных, прежде всего, христианских ценностей, с которыми у нас общие, еще античные корни, и Запад космополитический, выступающий орудием либеральных элит. С диктатом этого Запада Россия никогда не смирится", — заявил Путин. .

Кроме того, Путин заявил, что всегда пытался найти общий язык с Западом.

"Давайте жить дружно, давайте вести диалоги и укреплять доверие, а значит мир. Мы были абсолютно искренними. Что же мы получили в ответ? По всем возможным направлениям сотрудничества "нет". На месте западных элит задумался о последствиях попыток сохранить свою гегемонию", –сказал Путин.

Кроме этого, он уже традиционно пригрозил миру.

"По России никогда не удастся применить сценарий уничтожения или превращения ее в инструмент для достижения геополитических целей",- сказал Путин.

Напомним, что "Комментарии" информировали зачем Путину шантаж вокруг "зернового соглашения" . Президент Украины Владимир Зеленский, среди прочего, отметил необходимость продления "зернового соглашения", иначе во многих странах мира наступит голод. При этом, как пишет Reuters, российский диктатор Владимир Путин, вероятно, использует возможное продление "зернового соглашения", чтобы получить рычаги влияния на саммите G20 в следующем месяце в Индонезии.

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