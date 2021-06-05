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Путин заявил, что США могут пожалеть об использовании доллара в качестве санкционного оружия

Российский президент заявил о планах искать альтернативу доллару

5 июня 2021, 20:38
Автор:

Татьяна Веремеева

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не хочет прекращать использовать доллар, обвинив США в использовании доминирования валюты для санкций и предупредив, что эта политика может отразиться на Вашингтоне. Об этом пишет Bloomberg.

Путин заявил, что США могут пожалеть об использовании доллара в качестве санкционного оружия

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"Россия должна принять другие способы оплаты, потому что США используют свою национальную валюту для различных видов санкций", – заявил Путин поздно вечером в пятницу в Санкт-Петербурге на видеоконференции с представителями международных медиа-организаций.

Расчеты в национальных валютах с другими странами в таких областях, как оборонные продажи и сокращение валютных резервов, хранящихся в долларах, в конечном итоге нанесут ущерб США, поскольку доминирование доллара снижается, заявляет Путин.

Российский президент выступил на следующий день после того, как РФ объявила, что исключит доллар из своего нефтяного фонда, чтобы уменьшить уязвимость к санкциям, что в значительной степени является символическим шагом, поскольку переход в резервы центрального банка будет происходить в рамках резервов. Россия в течение многих лет безуспешно пыталась отойти от доллара на фоне международных санкций в связи с аннексией Крыма в 2014 году и поддержкой сепаратистов на востоке Украины, а также в связи с предполагаемыми кибератаками, вмешательством в выборы США и шпионскими операциями.

Комментарии российского лидера прозвучали в преддверии его первой встречи на высшем уровне с президентом США Джо Байденом в Женеве 16 июня. Похвалив Байдена как одного из самых опытных лидеров в мире, Путин заявил, что не ожидает прорыва в отношениях со США на переговорах.

Ранее "Комментарии" писали, откуда Россия подает воду в Крым.


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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-05/putin-warns-u-s-may-regret-using-dollar-as-sanctions-weapon
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