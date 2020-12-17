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Путин заявил, что Трамп не уйдет

сегодня, 12:22
Автор:

Татьяна Лозовенко

Сегодня, 17 декабря, на пресс-конференции президента России Владимира Путина спросили, почему российские хакеры не помогли переизбраться Трампу на выборах 2020. 

Путин заявил, что Трамп не уйдет

Путин назвал этот вопрос провокацией, отметив: 

"Америка сама разберется ...Трампу трудоустраиваться нет необходимости. Он уходить не будет".

"В этом смысле российско-американские отношения стали заложником внутренней политик Штатов".

Он также отметил неправдивость слухов, что Россия пыталась раньше вмешаться в выборы в США

Новость дополняется

Напомним, Еврокомиссия введет санкции против 10 техногигантов, которых посчитали монополистами по ряду критериев. Источник дал этот список на основе критериев, опубликованных во вторник Брюсселем. Чтобы попасть в эту категорию, компания должна иметь в ЕС оборот более 6,5 миллиардов евро или рыночную оценку более 65 миллиардов. Организация также должна присутствовать в трех государствах-членах, иметь более 45 миллионов конечных пользователей и более 10 000 бизнес-пользователей. Проект, представленный во вторник, направлен на регулирование деятельности цифровых гигантов, обвиняемых в злоупотреблении своей властью и созданием монопополию.




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