Путин заявил, когда «Орешник» поставят на боевое дежурство

17 декабря 2025, 13:20
Российский диктатор Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ, где сделал бравурные заявления о ходе так называемой "СВО", а точнее говоря, полномасштабной войны против Украины.

В начале встречи глава Кремля отметил, что уходящий год стал важным этапом в решении задач "СВО": Путин заявил об оккупации свыше трёхсот населённых пунктов Украины.

"Российская армия завоевала и прочно удерживает стратегическую инициативу на всей линии фронта. Наши войска уверенно продвигаются вперёд и перемалывают противника <…>. Мы гордимся подвигами наших солдат и офицеров, сражающихся на передовой, всех, кто защищает Россию, безопасность наших граждан", – заявил диктатор.

По словам Путина, ВС РФ "перемалывают противника, в том числе его элитные части, прошедшие подготовку в западных военных центрах".

"РФ имеет возможность наращивать темпы наступления на стратегически важных направлениях в СВО. Состав ВМФ РФ в этом году пополнили новые подводные лодки и 19 надводных кораблей и судов", — заявил Путин.

Он отметил успешные испытания "Буревестника" и "Посейдона", указав, что эти комплексы "уже есть" и продолжат совершенствоваться.

"Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца года, заявил Путин.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что оккупанты готовят новый плацдарм для наступления на Славянск, чтобы захватить всю Донецкую область.

На лиманском направлении обстановка постепенно усложняется, между н.п. Диброва и Озерное заметно расширяется серая зона, противник активно прощупывает промежуток, заводит туда пехоту малыми группами и готовит почву для дальнейшего продвижения. Об этом сообщает военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной".



