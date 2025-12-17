Российский диктатор Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ, где сделал бравурные заявления о ходе так называемой "СВО", а точнее говоря, полномасштабной войны против Украины.

Путин заявил, когда «Орешник» поставят на боевое дежурство

В начале встречи глава Кремля отметил, что уходящий год стал важным этапом в решении задач "СВО": Путин заявил об оккупации свыше трёхсот населённых пунктов Украины.

"Российская армия завоевала и прочно удерживает стратегическую инициативу на всей линии фронта. Наши войска уверенно продвигаются вперёд и перемалывают противника <…>. Мы гордимся подвигами наших солдат и офицеров, сражающихся на передовой, всех, кто защищает Россию, безопасность наших граждан", – заявил диктатор.

По словам Путина, ВС РФ "перемалывают противника, в том числе его элитные части, прошедшие подготовку в западных военных центрах".

"РФ имеет возможность наращивать темпы наступления на стратегически важных направлениях в СВО. Состав ВМФ РФ в этом году пополнили новые подводные лодки и 19 надводных кораблей и судов", — заявил Путин.

Он отметил успешные испытания "Буревестника" и "Посейдона", указав, что эти комплексы "уже есть" и продолжат совершенствоваться.

"Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца года, заявил Путин.

На лиманском направлении обстановка постепенно усложняется, между н.п. Диброва и Озерное заметно расширяется серая зона, противник активно прощупывает промежуток, заводит туда пехоту малыми группами и готовит почву для дальнейшего продвижения. Об этом сообщает военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной".