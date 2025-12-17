Російський диктатор Володимир Путін виступає на розширеному засіданні колегії Міноборони РФ, де зробив бравурні заяви про перебіг так званої "СВО", а точніше, повномасштабної війни проти України.

Путін заявив, коли «Орєшнік» поставлять на бойове чергування

На початку зустрічі глава Кремля зазначив, що рік, що минає, став важливим етапом у вирішенні завдань "СВО": Путін заявив про окупацію понад трьохсот населених пунктів України.

"Російська армія завоювала та міцно утримує стратегічну ініціативу на всій лінії фронту. Наші війська впевнено просуваються вперед і перемелюють супротивника. Ми пишаємось подвигами наших солдатів і офіцерів, які б'ються на передовій, усіх, хто захищає Росію, безпеку наших громадян", – заявив диктатор.

За словами Путіна, ЗС РФ "перемелюють супротивника, зокрема його елітні частини, які пройшли підготовку в західних військових центрах".

"РФ має можливість нарощувати темпи наступу на стратегічно важливих напрямках СВО. Склад ВМФ РФ цього року поповнили нові підводні човни та 19 надводних кораблів та суден", — заявив Путін.

Він відзначив успішні випробування "Буревісника" та "Посейдона", вказавши, що ці комплекси "вже є" і продовжать удосконалюватися.

"Орєшнік" буде поставлений на бойове чергування до кінця року, заявив Путін.

На лиманському напрямку ситуація поступово ускладнюється, між н.п. Діброва та Озерне помітно розширюється сіра зона, противник активно промацує проміжок, заводить туди піхоту малими групами та готує ґрунт для подальшого просування. Про це повідомляє військовий Сил оборони України із позивним "Мучною".