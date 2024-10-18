Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной: какой документ готов обсуждать

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил о якобы готовности к переговорам с Украиной об окончании войны. Об этом он сказал сегодня на встрече с представителями ведущих СМИ стран БРИКС.

Переговоры Украины и РФ

Путин отметил, что Россия готова к мирному диалогу с Украиной, но только на основе документа, который якобы был подготовлен во время предварительных переговоров и парафирован украинской стороной. Он подразумевает договоренности, достигнутые во время переговоров в Стамбуле.

"На этой основе мы готовы продолжить работу", — сказал он.

В то же время, Путин высказал претензии к украинской стороне, заявив, что она лишь выдвигает свои требования, что, по его мнению, нельзя назвать переговорами. По его словам, Украина отказывается вести какие-либо переговоры после того, как были якобы достигнуты договоренности в Стамбуле.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин заявил о том, что хочет как можно скорее завершить так называемую "специальную военную операцию" в Украине. Однако он добавил, что о сроках ее завершения говорить некорректно. При этом Путин отметил, что Россия осознает, что конфликт в Украине является серьезным раздражителем в мировой политике, и потому заинтересована в его скором завершении.

Также "Комментарии" рассказывали , что Путин также заявил, что возможное создание Украиной ядерного оружия будет представлять для России угрозу, поэтому оно "никогда этого не допустит".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал , что оккупанты сейчас поставили на кон осенней кампании все. Россия задействовала все имеющиеся ресурсы для поддержки темпов наступления, которое длится уже больше года. Наступательные операции, в частности, в Донецкой и Харьковской операционных зонах, продолжаются уже 13 месяцев. Войска РФ используют огромные запасы техники советских времен, чтобы поддерживать активность наступательных действий. При этом военные указывают, что в течение осени россияне желают выйти на границы Донецкой и Луганской областей.



