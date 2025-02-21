Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия якобы могла бы еще 10–15 лет назад самостоятельно добывать литий. Впрочем, по его словам, до сих пор не делает этого.

Владимир Путин

"Литий до сих пор не добываем. А как без него развиваться? Это же очевидно для специалистов. А можем это делать. И могли бы делать еще 10 лет, 15 лет назад", — сказал кремлевский диктатор.

При этом, как заявил глава Роснедр Олег Казанов, разведанные запасы редкоземельных металлов в России составляют 28,5 млн тонн. По его словам, это можно сравнить с двумя тысячами тонн годовой потребности страны.

Поимо этого, Путин заявил, что по состоянию на сегодня Россия якобы является абсолютным лидером в Арктике.

"Арктика, мы безусловные лидеры там", — сказал он.

Кремлевский диктатор также отметил, что многие страны хотят сотрудничать с РФ в производстве атомного ледокольного флота.

В то же время The Wall Street Journal утверждало, что Россия якобы побеждает Соединенные Штаты в "битве за Арктику", это напрямую влияет на американскую безопасность. В статье обращали внимание на климатический аспект, касающийся региона. Журналисты подчеркивали, что Арктика "теплеет быстрее, чем где-либо". По мере таяния морского льда Северного Ледовитого океана открываются "невиданные ранее" возможности по судоходству.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп и некоторые его влиятельные сторонники увлеклись идеей не просто союза с Россией, а настоящего геополитического альянса. Его цель – установление совместного контроля над территориями Северного полюса и верхней части Северного полушария, отмечает военный Игорь Луценко.



