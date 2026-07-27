Путин заявил о новых территориальных амбициях: на какие земли положил глаз Кремль

Российский диктатор Владимир Путин использовал празднование Дня Военно-морского флота для демонстрации глобальных амбиций Кремля и продвижения территориальных претензий, выходящих далеко за рамки войны против Украины. Такой вывод сделали аналитики Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Во время своего выступления Путин заявил, что российский флот играет ключевую роль не только в достижении целей войны против Украины, но и в обеспечении глобальной безопасности России. Особое внимание он уделил Арктике, подчеркнув, что архипелаг Земля Франца-Иосифа является российской территорией, а Москва якобы усиливает там свое военное присутствие в ответ на "милитаризацию" региона другими государствами.

Кроме того, российский лидер заявил о намерении защищать интересы страны на Северном морском пути, который проходит преимущественно через территориальные воды России. Отдельно Путин затронул тему Калининградской области, подчеркнув, что в случае возникновения угроз Москва готова обеспечивать ее безопасность "всеми доступными средствами".

В ISW считают, что подобные заявления являются частью долгосрочной стратегии Кремля по демонстрации военной силы и укреплению образа России как мировой державы. Аналитики отмечают, что акцент на Арктике, Северном морском пути и Калининграде позволяет Москве расширять собственную геополитическую повестку и формировать новые направления противостояния с Западом.

По оценке экспертов, подобная риторика свидетельствует, что Кремль не ограничивает свои стратегические интересы исключительно украинским направлением. Напротив, российское руководство продолжает подчеркивать претензии на контроль над ключевыми регионами и транспортными маршрутами, одновременно сигнализируя о готовности использовать военную силу для защиты своих заявленных интересов далеко за пределами нынешнего фронта.

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