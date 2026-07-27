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Путін заявив про нові територіальні амбіції: на які землі поклав око Кремль

Під час Дня ВМФ Кремль знову заговорив про Арктику, Північний морський шлях і захист Калінінграда «усі доступні засоби»

27 липня 2026, 08:05
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Кравцев Сергей

Російський диктатор Володимир Путін використав святкування Дня Військово-морського флоту для демонстрації глобальних амбіцій Кремля та просування територіальних претензій, що виходять далеко за межі війни проти України. Такий висновок аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Путін заявив про нові територіальні амбіції: на які землі поклав око Кремль

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Під час свого виступу Путін заявив, що російський флот відіграє ключову роль не лише у досягненні цілей війни проти України, а й у забезпеченні глобальної безпеки Росії. Особливу увагу він приділив Арктиці, наголосивши, що архіпелаг Земля Франца-Йосифа є російською територією, а Москва нібито посилює там свою військову присутність у відповідь на "мілітаризацію" регіону іншими державами.

Крім того, російський лідер заявив про намір захищати інтереси країни на Північному морському шляху, який проходить переважно через територіальні води Росії. Окремо Путін торкнувся теми Калінінградської області, наголосивши, що у разі виникнення погроз Москва готова забезпечувати її безпеку "всіми доступними засобами".

В ISW вважають, що подібні заяви є частиною довгострокової стратегії Кремля щодо демонстрації військової сили та зміцнення образу Росії як світової держави. Аналітики відзначають, що акцент на Арктиці, Північному морському шляху та Калінінграді дозволяє Москві розширювати власну геополітичну повістку та формувати нові напрями протистояння із Заходом.

За оцінкою експертів, подібна риторика свідчить, що Кремль не обмежує своїх стратегічних інтересів виключно українським напрямом. Навпаки, російське керівництво продовжує наголошувати на претензіях на контроль над ключовими регіонами та транспортними маршрутами, одночасно сигналізуючи про готовність використовувати військову силу для захисту своїх заявлених інтересів далеко за межами нинішнього фронту.

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Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-july-26-2026/
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