Путин заявил о победе: удалось ли России стабилизировать ситуацию в Казахстане

Президент России Владимир Путин заявил о победе в понедельник, 10 января, в защите Казахстана от террористического восстания, которое, по его словам, поддерживается иностранными государствами и пообещал лидерам других бывших советских государств, что возглавляемый Москвой альянс их тоже защитит. Об этом сообщает Reuters.

Государственный флаг Казахстана приспущен на крыше городской администрации в день траура по погибшим во время массовых протестов - Reuters

Самый большой город Казахстана Алматы вернулся в нормальное состояние после почти недельных беспорядков в самом стабильном бывшем советском государстве в Центральной Азии.

Люди убирали мусор с улиц, все еще заваленных сгоревшими автомобилями. Большинство магазинов снова открылись, общественный транспорт и регулярные движения возобновились, а Интернет в городе снова включили на несколько часов впервые за неделю.

Сгоревшая во время восстания площадь возле мэрии крепко держалась силовиками и была закрыта для посещения. Полиция обыскивала автомобили на блокпостах.

На прошлой неделе Путин отправил десантников для защиты стратегических объектов, после того как антиправительственные демонстранты разгромили и подожгли общественные здания. Считается, что десятки человек погибли в результате столкновений между силами безопасности и демонстрантами в городах по всей стране.

Быстрое размещение войск России продемонстрировало готовность Кремля применить силу, чтобы защитить свое влияние на бывший Советский Союз, в то время когда Москва также находится в противостоянии с Западом из-за тысяч военных, сосредоточенных вблизи Украины.

Путин на виртуальном саммите военного альянса бывших советских государств ОДКБ заявил, что этому органу удалось "предотвратить подрыв основ государства, полную деградацию внутренней ситуации в Казахстане, заблокировать террористов, преступников, мародеров и другие уголовные элементы".

"Конечно, мы понимаем, что события в Казахстане – это не первая и далеко не последняя попытка вмешаться во внутренние дела наших государств извне. Мероприятия ОДКБ четко показали, что мы не позволим раскачать ситуацию дома ", – сказал Путин.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил на саммите, что его страна пережила "попытку государственного переворота".

"Под видом спонтанных протестов разразилась волна беспорядков. Стало ясно, что главная цель – взорвать конституционный строй и захватить власть", – сказал Токаев.

И Россия, и Казахстан изобразили беспорядки как восстание, поддерживаемое иностранными государствами, хотя они не сказали, кого они обвиняют в его организации.

Как сообщали ранее, президент России Владимир Путин обвинил в насильственных беспорядках в Казахстане разрушительные внутренние и внешние силы и заявил, что возглавляемый Россией военный альянс ОДКБ не позволит свержения правительств своих членов на территории бывшего Советского Союза.

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