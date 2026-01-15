Путин заявил о продолжении войны против Украины и пожаловался на «нарушение международного права»

Российский диктатор Владимир Путин сделал ряд циничных заявлений на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Заявив, что Россия будет продолжать войну против Украины и "последовательно будет добиваться поставленной цели", Путин призвал мировое сообщество "требовать соблюдения международного права".

Диктатор, начавший самую большую и смертоносную войну в Европе со времен Второй мировой, посетовал, что "ситуация на международной арене деградирует все больше".

"Дипломатия все чаще подменяется односторонними опасными действиями, когда страны пытаются навязать свою волю и начинают поучать, как жить", — сказал Путин, не называя открыто, какого мирового лидера подразумевает.

Российский диктатор также заверил, что РФ заинтересована в поддержке взаимовыгодных отношений со всеми партнерами и выступил за укрепление центральной роли ООН.

Кроме того, Путин сказал, что Россия якобы готова к возобновлению отношений со странами Европы и "открыта к сотрудничеству со всеми странами без исключения".

Как сообщал портал "Комментарии", исторический опыт свидетельствует: Россия почти никогда не выходила из масштабных войн без серьезных внутренних потрясений. Современная ситуация не исключение. Кремль оказался в условиях, когда прекратить войну очень сложно, ведь сотни тысяч людей с оружием в руках привыкли к военным выплатам, в разы превышающим средние доходы в гражданской жизни. Возврат к зарплатам меньше в десятки раз для них выглядит неприемлемым.

В отличие от прагматичного подхода Германии времен Первой мировой войны, согласившейся на капитуляцию ради сохранения экономики, Россия, вероятно, будет тянуть войну до момента глубокого финансового кризиса. Такую оценку высказывает главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. По его словам, каждое завершение Великой войны для России — от кампаний против Наполеона до Второй мировой — сопровождалось взрывом внутренних проблем: беспорядками, ростом преступности или социальной нестабильностью.