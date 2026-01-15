Путін заявив про продовження війни проти України та поскаржився на «порушення міжнародного права»

Російський диктатор Володимир Путін зробив низку цинічних заяв на церемонії вручення вірчих грамот у Кремлі.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Заявивши, що Росія продовжуватиме війну проти України та "послідовно добиватиметься поставленої мети", Путін водночас закликав світову спільноту "вимагати дотримання міжнародного права".

Диктатор, який розпочав найбільшу та найсмертоноснішу війну в Європі з часів Другої світової, поскаржився, що "ситуація на міжнародній арені деградує дедалі більше".

"Дипломатія все частіше підміняється односторонніми небезпечними діями, коли країни намагаються нав'язати свою волю та починають повчати, як жити", — сказав Путін, не називаючи відкрито, якого світового лідера має на увазі.

Російський диктатор також запевнив, що РФ зацікавлена у "підтримці взаємовигідних відносин з усіма партнерами" та виступив за "зміцнення центральної ролі ООН".

Окрім того, Путін сказав, що Росія нібито готова до відновлення відносин із країнами Європи та "відкрита до співпраці з усіма без винятку країнами".

Як повідомляв портал "Коментарі", історичний досвід свідчить: Росія майже ніколи не виходила з масштабних воєн без серйозних внутрішніх потрясінь. Сучасна ситуація не є винятком. Кремль опинився в умовах, коли припинити війну надзвичайно складно, адже сотні тисяч людей зі зброєю в руках звикли до воєнних виплат, що в рази перевищують середні доходи в цивільному житті. Повернення до зарплат, менших у десятки разів, для них виглядає неприйнятним.

На відміну від прагматичного підходу Німеччини часів Першої світової війни, яка погодилася на капітуляцію заради збереження економіки, Росія, ймовірно, тягнутиме війну до моменту глибокої фінансової кризи. Таку оцінку висловлює головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. За його словами, кожне завершення великої війни для Росії — від кампаній проти Наполеона до Другої світової — супроводжувалося вибухом внутрішніх проблем: заворушеннями, зростанням злочинності або соціальною нестабільністю.