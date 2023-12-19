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Путин заявил о разделе РФ на пять частей: подробности

Путину привиделось, что Россию пытались поделить на пять частей, но он якобы спас страну

сегодня, 15:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российский диктатор Владимир Путин считает, что Запад пытался поделить Россию на пять частей. И якобы его уверенные действия, как главы Кремля, спасли РФ от трагического сценария. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Путин сделал на расширенном заседании коллегии Минобороны России

Путин заявил о разделе РФ на пять частей: подробности

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"И саму Россию, как мы знаем, планировали поделить на части…на пять… Они не скрывали этого. Все обсуждалось в открытую, в открытую обсуждалось", – высказался Владимир Путин.

Диктатор добавил, что сразу же после развала СССР Запад "самым активным образом начал работать в России" и "растаскивать образованные независимые государства".

Кроме того, Владимир Путин в своей речи вспомнил, как западные страны "работали с российской пятой колонной, сепаратистами и международными террористическими организациями", пытаясь "разложить" России. 

Отметим, во время заседания коллегии Минобороны РФ Владимир Путин также заявил, что российская армия и дальше продолжит наступать в глубь Украины. Диктатор подчеркнул, что он не откажется от первоочередных целей "СВО".

Читайте также на портале "Комментарии" — пресс-конференция и "прямая линия с народом" российского диктатора Владимира Путина, которые он решил провести 14 декабря, совместив с новыми обстрелами Украины, не обошлась без вопросов о войне и мире. Путин не сумел дать на них внятного ответа, а также игнорировал неудобные вопросы, периодически появляющиеся на экране (типа "Почему ваша реальность расходится с нашей действительностью?"). Эксперты поделились с изданием "Комментарии" мнениями о путинском шоу.




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Обсуждения

Володимир

сегодня, 15:13

В хіба київські, варшавські та інші підари не малювали подібні карти? І доводили що вже "скоро" так і буде.


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