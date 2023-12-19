Путин заявил о разделе РФ на пять частей: подробности

Российский диктатор Владимир Путин считает, что Запад пытался поделить Россию на пять частей. И якобы его уверенные действия, как главы Кремля, спасли РФ от трагического сценария. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Путин сделал на расширенном заседании коллегии Минобороны России

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"И саму Россию, как мы знаем, планировали поделить на части…на пять… Они не скрывали этого. Все обсуждалось в открытую, в открытую обсуждалось", – высказался Владимир Путин.

Диктатор добавил, что сразу же после развала СССР Запад "самым активным образом начал работать в России" и "растаскивать образованные независимые государства".

Кроме того, Владимир Путин в своей речи вспомнил, как западные страны "работали с российской пятой колонной, сепаратистами и международными террористическими организациями", пытаясь "разложить" России.

Отметим, во время заседания коллегии Минобороны РФ Владимир Путин также заявил, что российская армия и дальше продолжит наступать в глубь Украины. Диктатор подчеркнул, что он не откажется от первоочередных целей "СВО".

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