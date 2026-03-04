logo

Россия Путин заявил о терроре со стороны Украины: на что пожаловался диктатор
НОВОСТИ

Путин заявил о терроре со стороны Украины: на что пожаловался диктатор

Очередные упреки Кремля: как атака на газовоз, по словам Путина, подрывает стабильность Евросоюза

4 марта 2026, 20:54
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Глава Кремля Владимир Путин в разговоре с пропагандистом Павлом Зарубиным прокомментировал недавний инцидент с российским газовозом в Средиземном море, назвав действия Украины террористическими. По его словам, подобные атаки напрямую вредят мировой энергетике и создают дефицит на европейских рынках.

Путин заявил о терроре со стороны Украины: на что пожаловался диктатор

Владимир Путин

Путин подчеркнул, что Москва уже неоднократно сталкивалась с подобными вызовами. "Это террористическая атака. Мы уже не впервые сталкиваемся с вещами подобного рода", — заявил он, добавив, что его удивляет дестабилизация газового сектора, критическая, прежде всего, для Запада.

Особое внимание российский диктатор акцентировал на зависимости Киева от европейской помощи, обвинив украинские власти в неблагодарности. По его мнению, "киевский режим кусает действительно ту руку, из которой клюет, а именно руку Евросоюза".

Путин резюмировал, что пока Брюссель продолжает оказывать Украине финансовую и военную поддержку, "киевский режим создает для Евросоюза проблемы одну за другой", подрывая энергетическую безопасность тех, кто его финансирует.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в центральной части Средиземного моря зафиксирован серьезный инцидент с российским судном, входящим в так называемый "теневой флот". Речь идет о танкере для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) Arctic Metagaz, на борту которого вспыхнул мощный пожар.

Как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники в области морской безопасности, ситуация остается критичной, а связь с моряками отсутствует. "Речь идет о танкере Arctic Metagaz под российским флагом, который находится под санкциями США и Великобритании... судьба экипажа неизвестна", — отмечают информаторы издания.



