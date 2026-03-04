Путін заявив про терор збоку України: на що поскаржився диктатор

Очільник Кремля Володимир Путін у розмові з пропагандистом Павлом Зарубіним прокоментував нещодавній інцидент із російським газовозом у Середземному морі, назвавши дії України терористичними. За його словами, подібні атаки безпосередньо шкодять світовій енергетиці та створюють дефіцит на європейських ринках.

Володимир Путін

Путін підкреслив, що Москва вже неодноразово стикалася з такими викликами. "Це терористична атака. Ми вже не вперше стикаємося з речами подібного роду", — заявив він, додавши, що його дивує дестабілізація газового сектору, яка є критичною насамперед для Заходу.

Особливу увагу російський диктатор акцентував на залежності Києва від європейської допомоги, звинувативши українську владу в невдячності. На його думку, "київський режим кусає насправді ту руку, з якої клює, а саме руку Євросоюзу".

Путін резюмував, що поки Брюссель продовжує надавати Україні фінансову та військову підтримку, "київський режим створює для Євросоюзу проблеми одну за іншою", підриваючи енергетичну безпеку тих, хто його фінансує.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у центральній частині Середземного моря зафіксовано серйозний інцидент із російським судном, що входить до так званого "тіньового флоту". Мова йде про танкер для перевезення скрапленого природного газу (СПГ) Arctic Metagaz, на борту якого спалахнула потужна пожежа.

Як повідомляє агентство Reuters, посилаючись на власні джерела у галузі морської безпеки, ситуація залишається критичною, а зв'язок із моряками відсутній. "Йдеться про танкер Arctic Metagaz під російським прапором, який перебуває під санкціями США та Великої Британії... доля екіпажу невідома", — зазначають інформатори видання.