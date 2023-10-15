Путин заявил о том, что США пытаются втянуть Европу в противостояние с Китаем

Российский президент сделал новое абсурдное заявление, что якобы США начали борьбу с Китаем и пытаются втянуть в это противостояние страны Европы, не стремящиеся портить отношения с Пекином. Такое заявление он сделал во время интервью с пропагандистом Павлом Зарубиным для программы "Москва. Кремль. Путин", пишет "Интерфакс".

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Путин ответил на вопрос, что западные политики могут начать обвинять Москву и Пекин в создании общего союза. И традиционно во всем обвинил США.



"Это они все время что-то создают. Мы много раз уже говорили: мы не объединяемся в какой-то военно-политический союз, а именно американцы это делают. Более того, заставляют еще своих союзников ухудшить отношения с Россией и Китаем", — заявил Путин.



Путин пожаловался, что на прошедшем саммите НАТО летом текущего года якобы речь шла о том, что альянс уже приобретает азиатское измерение.



"Они, то есть сами вступили в борьбу с КНР. При чем Китай с ними не вступал, это американцы с ними борются. Став на эту тропу, они подтягивают туда европейцев", – продолжил Путин.



Также Путин заявил, что якобы "европейцы не хотят ссориться с Китаем".



"Они не хотят портить отношения с КНР. Американцы их туда толкают", – добавил он.



По словам Путина, США создают в Азиатско-Тихоокеанском регионе новые союзы, в частности, AUKUS.



"Пытаются подтянуть туда другие страны, регионы. Они это делают. Мы этого не делаем", – посетовал Путин.



Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин заговорил о войне России против США. Кремлевский диктатор Владимир Путин заявляет, что Соединенные Штаты "готовятся к войне" с РФ и Китаем. По этой причине, как он утверждает, государство-агрессор РФ тоже ведет подготовку к любому развитию событий.

