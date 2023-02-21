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Путин заявил о желании остановить войну

Президент РФ Путин снова заявил о том, что Россия вынуждена была вступить в войну против Украины

сегодня, 11:47
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Автор:

Кравцев Сергей

Как передает издание "Комментарии", во время своего обращения к Федеральному собранию российский диктатор Владимир Путин лживо заявил о том, что это "киевский режим" и Запад развязали войну, а Москва сегодня, якобы использует силу, чтобы ее остановить.

Путин заявил о желании остановить войну

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Одним из главным месседжей в выступлении Путин снова сделал манипулятивное утверждение об атаке на Донбасс, мол Россию заставили применить силу после обстрелов Донбасса, его блокаде, прямого террора. 


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"Все делали вид, что ничего не происходит. Я хочу подчеркнуть, это они развязали эту войну, а мы использовали и используем силу, чтобы ее остановить", – заявил Путин. 

"Те, кто спланировал новую атаку на Донецк, на Донбасс, четко понимали, что следующая цель – удар по Крыму, мы это знали и понимали, а Киев об этом открыто говорит", — возмутился российский диктатор.

Также глава Кремля заявил цинично заявил о "защите своих людей и своего дома".                                                                                                               

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Также издание "Комментарии" сообщало — до годовщины российского полномасштабного вторжения в Украину остаются считанные дни. Продолжают раздаваться всяческие прогнозы касательно того, что устроит агрессор к 24 февраля. Что важно понимать украинцам? Как психологически быть готовыми ко всему, не впадать в панику и отчаяние? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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