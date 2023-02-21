Обращение путина к федеральному собранию: главные месседжи диктатора

Во вторник, 21 февраля, запланировано послание российского диктатора владимира путина к федеральному собранию. Учитывая, что состоится оно за считанные дни до годовщины российского полномасштабного вторжения в Украину, неудивительно, что вероятные тезисы зачинщика этой войны активно обсуждаются СМИ. Какие меседжи, вероятнее всего, мы услышим? Будут ли корректировки, учитывая исторический визит президента США в Украину, случившийся накануне? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Хоть народ бежит со всех ног из россии, путин станет вещать о том, как она окрепла, как у нее много союзников, мол, с нами Беларусь, Иран, Китай

Директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна, политтехнолог Тарас Березовец рассуждает так:

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"Как всегда, путин ничего интересного не расскажет. Суть будет в том, что нападением на Украину рф якобы предотвратила нападение на себя. Что "если бы мы не начали "СВО", то россия бы воевала сейчас со всем миром". Что всё было правильно, было не зря, "мы возвращаем исконно русские территории", у нас появились миллионы новых граждан, которые будут защищены". Будем рассказывать о программах господдержки материнства, бизнеса, студентов. Хоть народ бежит со всех ног из россии, путин станет вещать о том, как она окрепла, как у нее много союзников. Мол, с нами Беларусь, Иран, Китай. Выстаиваем некую глобальную коалицию. И вообще — мира без россии быть не может. С этим придется смириться, это навсегда. Что "неонацистский режим в Украине поддерживает лишь загнивающий Запад". И в таком духе".

По мнению эксперта, вряд ли путин будет делать акценты на визите Байдена в Украину.

"Это для кремлевского "бункерного" слишком унизительный момент. Разве что коснется как-то завуалировано. По факту, скорее всего, будет игнорировать, – прогнозирует Тарас Березовец. – Зато расскажает о том, какие героические в рф военные, какое супероружие скоро поступит на фронт. Мол, держитесь, сейчас "насыпем" укронацистам, всех победим. Что страна поставлена на военные рельсы, россэкономика процветает, сектор ВПК растет, миллионы граждан добровольно помогают фронту. Что рф — прекрасная страна с великой культурой. Весь это бред, не имеющий отношения к реальности. Естественно, прозвучат угрозы в стиле "не пытайтесь нас загнать в угол", у нас есть секретное оружие, которое применим. Но никакой конкретики ожидать не стоит — размажет манную кашу по тарелке, как обычно".

Ждем меседжи в стиле "нам надо объединиться", "над россией нависла угроза"

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко сомневается, что мы услышим что-то новое. Скорее – стандартный набор пропагандистских штампов, которые часто использует кровавый диктатор.

"Предполагаю, путин попытается как-то отреагировать на визит Байдена в Украину. Напрямую, возможно, не будет этого говорить. Но в контексте стандартной риторики о том, что рф якобы воюет на территории Украины с НАТО, чтобы не допустить Альянс в россию, может упомянуть этот визит. Мол, приехали, дали задание — что-то в таком роде. Или же ляпнет что-то в босяцкой манере питерских подворотен. Нет сомнений, что этот визит очень корёбит путина. Явно рашисты не ожидали, что Байден посетит Киев. И путин воспринимает это как пощечину. На которую как-то надо реагировать", – поясняет эксперт.

Кроме того, продолжает он, будут меседжи в стиле "нам надо объединиться", "над россией нависла угроза". Попытается путин втюхивать россиянам и бред о том, что "спецоперация идет по плану", что "есть успехи". С акцентом на то, что его действия позволили рф избежать неких негативных явлений. Дескать, было бы хуже, если бы мы не напали на Украину, прогнозирует Игорь Петренко.

"Традиционно пойдут отсылки к Второй мировой войне (которую росспропаганда упорно называет Великой Отечественной), в стиле — "победили фашизм тогда — победим и теперь". Даром, что средоточием нового вида фашизма (рашизма) сейчас стала именно россия. Возможно, сделает путин пассаж по поводу неких выплат для военнослужащих, семей погибших, вообще участников т.н. "СВО". Обязательно расскажет о том, как якобы крепка российская экономика, которая выстояла под санкциями, переориентировала производство, всё налаживается и так далее. Акцент на том, что рф должна единым фронтом выступать против всех врагов (НАТО и так далее)", – констатирует эксперт.

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