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Путин заявил об ответе, если Запад решит разрешить ВСУ бить вглубь РФ

Путин отметил, что Москва должна будет ответить соответствующим образом, и рассматриваются разные варианты.

сегодня, 18:40
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Лиля Воробьева

Владимир Путин заявил, что Министерство обороны Российской Федерации прорабатывает возможные варианты реагирования на ситуацию, в которой Соединенные Штаты и их союзники по НАТО могут способствовать Украине в нанесении глубоких ударов по территории России посредством ракет большой дальности с Запада.

Путин заявил об ответе, если Запад решит разрешить ВСУ бить вглубь РФ

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом Путин озвучил в комментарии российскому пропагандистскому журналисту Павлу Зарубину, передает Reuters. Военный конфликт в Украине, по мнению российских официальных лиц, привел к масштабному обострению между Россией и Западом со времен Холодной войны. Они также утверждают, что сейчас война приближается к своей самой опасной фазе.

В последние недели Россия неоднократно предупреждала Соединенные Штаты и их союзников, что в случае предоставления Украине возможности осуществлять удары вглубь российской территории с помощью западного оружия, Москва будет расценивать это как серьезную эскалацию.

Как отметил Путин 12 сентября, если Запад одобрит такие действия, это будет означать "прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов и европейских государств в войне в Украине", поскольку, по его мнению, для этого будет привлекаться военная инфраструктура и персонал НАТО с целью целеуказания и запуска ракет.

Путин также отметил, что пока еще рано говорить о конкретном характере реакции со стороны России, однако она будет соответствующей, и Министерство обороны прорабатывает различные возможные варианты ответа.

"Министерство обороны России рассматривает, как ответить на возможные дальние удары по российской территории, и предложит ряд вариантов реагирования", — подытожил Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин и дальше будет затягивать войну



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/putin-russia-will-respond-if-ukraine-permitted-strike-into-russia-with-long-2024-10-27/
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