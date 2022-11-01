Путин заявляет, что готов к переговорам с Украиной: о чем это говорит

Российский президент Владимир Путин во время показательного брифинга с журналистами в очередной раз поднял тему переговоров с Украиной, уверяя, что РФ к ним готова. О чем говорят такие заявления? Реальны ли переговоры в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

РФ переговорный процесс нужен для того, чтобы "заморозить" конфликт с целью выиграть время, получить некую передышку

Директор Института стратегических исследований и безопасности, экс-представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях, правозащитник Павел Лисянский рассуждает так:

"РФ переговорный процесс нужен для того, чтобы "заморозить" конфликт с целью выиграть время, получить некую передышку. Возможно, убедить Украину пойти на некие договоренности, придав временно оккупированным территориям статус нейтральных или еще каких-то… Попытка повторить "Минск-2". Мы тогда отдали Дебальцево, потом прошло 8 лет безуспешных переговоров – и произошло открытое российское вторжение. Такая стратегия Кремля".

Кроме того, продолжает эксперт, после 24 февраля, когда началось открытое вторжение в Украину, Россия наметила много изменений, в том числе идеологических. Но идеологические изменения в самой РФ сейчас проводить не получается.

"Нельзя заставить человека любить "русский мир", если у него принудительно мобилизовали кого-то из родных и близких – и на них уже пришли похоронки. Какую бы идеологию власть не внедряла, при таком раскладе ее будут ненавидеть. Потому Кремлю нужна передышка еще и для того, чтобы прокачивать свою страну, в том числе идеологически. Добить оставшуюся оппозицию, агентов влияния, действующих вразрез с логикой путинского режима. И окончательно опустить "железный занавес", используя политику изоляционизма ради насаждения своих убеждений".

Параллельно с этим, отмечает Павел Лисянский, россияне усилили давление на Европу, в целом на мир, активизировав всех своих агентов влиянии, пытаясь склонить общественное мнение на свою сторону, добиться снижения поддержки Украины в мире.

"Этим же они продолжат заниматься, если мы сейчас пойдем на некие переговоры, – уверен правозащитник. – Мы должны мобилизировать гражданское общество в других странах на поддержку Украины. Тем более, что в той же Европе сейчас много наших беженцев, они могут оказать в этом помощь. Следует убеждать, проводить акции солидарности как недавно в Чехии. Но одной Чехии мало. Важно, чтобы это было по всему миру. Понятно, что ближе к зиме РФ усилит давление на правительства демократических стран, которые нас поддерживают, с целью изменить их политику в отношении Украины. И, если мы пойдем сейчас на какие-то договоренности с РФ, та будет это ретранслировать как слабость Украины, подталкивая Запад к сворачиванию поддержки нашей страны".

Данные заявления Путина – ритуал, суть которого показать, что РФ якобы договороспособна и настроена на мир

Глава правления Аналитического центра "Донбасский институт региональной политики", соучредитель в Гуманитарной организации "Ответственные граждане" Энрике Менендес оценивает "миротворческие" заявления Путина как ритуальные.

"Очевидно, что на данный момент не существует пространства для переговоров. Разумная позиция – оставлять какой-то канал для коммуникаций и посылать оппоненту сигналы о том, что, мол, мы открыты для переговоров. Но мы смотрим на действия, а не на слова. И видим, что продолжаются постоянные атаки на критическую инфраструктуру Украины. И это не выглядит как приглашение к переговорам. А потому позиция Путина "мы готовы к переговорам, а Украине – не готова" не выдерживает никакой критики. Россия не демонстрирует доброй воли к окончанию войны", – подчеркивает эксперт.

Он также акцентирует внимание на еще одном путинском заявлении – о том, что он не готов публично озвучить переговорную позицию РФ.

"Это вызывает сомнения касательно реалистичности той конфигурации мира, которую может на данный момент предложить Россия, – считает Энрике Менендес. – Украинская позиция очевидна и законна – мы хотим освободить свои территории, которые были, в нарушение всех международных норм права, аннексированы Россией. Тут всё понятно. В отличие от того, что предлагает страна-агрессор. И это дает основания считать данные заявления Путина – ритуалом, суть которого показать, что РФ якобы договороспособна и настроена на мир. Хотя на самом деле это далеко от правды. Конечно, всем нам хочется скорейшего завершения войны. Но при этом условия мира должны быть справедливыми. К сожалению, пока на поле боя не создались такие условия, которые позволили бы нам добиться именно справедливого мира".

Стараясь как-то закрепиться на территории Украины, россияне вновь включат ядерный шантаж

Ветеран российско-украинской войны, руководитель военного отдела фонда "Вернись живым" ("Повернись живим") Андрей Рымарук обращает внимание, что всё больше зарубежных политиков, чиновников, бизнесменов всех мастей будут пытаться усадить Киев за стол переговоров с Москвой.

"Уже Илон Маск пробовал какими-то своими странными твитами. То и дело подают голос европейские политики, включая бывших. Снова и снова вбрасывает какие-то предложения Турция. Постоянные меседжи из московии. Но ничего ни у кого не получается. И вряд ли получится, – считает Андрей Рымарук. – Мы идем вперед, деоккупируем свои земли. А россияне панически отступают и панически же включают все свои гауляйтерские лоббистские ресурсы, вскрывая "консервы" по всему миру с целью принуждения Украины к переговорам".

По словам эксперта, еще одно из средств такого принуждения к миру на условиях Москвы – ракетный и энергетический террор.

"Я не исключаю, что, стараясь как-то закрепиться на территории Украины, россияне вновь включат ядерный шантаж. Что делать нам? Не сбавлять темпы, увеличивать свою активность на фронте. И, если будет нужно, переходить границу – и "мочить" русских уже на их территории. И говорить с ними не о мире, а о репарациях", – акцентирует Андрей Рымарук.

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