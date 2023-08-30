Путин знает, что Пригожин жив и готовит ему месть – СМИ

Доктор исторических наук и политический аналитик Валерий Соловей утверждает, что Евгений Пригожин действительно жив, а в авиакрушении 23 августа погиб его двойник, а не лидер вагнеровцев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Daily Mail.

Евгений Пригожин и Владимир Путин. Фото из открытых источников

По словам российского историка, Пригожин "жив, здоров и свободно" находится в неназванной стране. Валерий Соловей указывает, что Пригожин знал о стратегии Путина сбить его самолет, поэтому обманул кремлевское руководство и заменил себя двойником. Вероятно, об этом известно и Путину, отказавшемуся прийти на похороны Пригожина.

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"Самолет, на котором должен был лететь Евгений Пригожин, был сбит российской системой противовоздушной обороны. Спецоперация по нанесению этого удара была разработана в Совбезе и была санкционирована лично президентом РФ Владимиром Путиным", — утверждает Соловей.

Российский политолог считает, что Пригожин теперь планирует месть Путину. По словам Валерия Соловья, анализ ДНК, который сделал следственный комитет на месте авиакатастрофы, является очередной ложью Кремля. А Путин теперь знает, что на самолете находился двойник Пригожина.

Соловей считает, что Пригожин предстал перед выбором, либо быть на самолете с другими руководителями группы "Вагнера", либо отправить туда двойника.

"Я не говорю о моральной стороне этого выбора. Он намерен отомстить за то, что был поставлен перед таким выбором. Он намерен отомстить людям, которые собирались уничтожить его, и уничтожили близких ему людей", — говорит Соловей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США сделали новое сообщение о гибели Пригожина.

Также "Комментарии" писал, кого убьют после Пригожина. Российская пропаганда назвала имя.