Путин знает, что Пригожин жив и готовит ему месть – СМИ

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Доктор исторических наук и политический аналитик Валерий Соловей утверждает, что Евгений Пригожин действительно жив, а в авиакрушении 23 августа погиб его двойник, а не лидер вагнеровцев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Daily Mail.
Евгений Пригожин и Владимир Путин. Фото из открытых источников
По словам российского историка, Пригожин "жив, здоров и свободно" находится в неназванной стране. Валерий Соловей указывает, что Пригожин знал о стратегии Путина сбить его самолет, поэтому обманул кремлевское руководство и заменил себя двойником. Вероятно, об этом известно и Путину, отказавшемуся прийти на похороны Пригожина.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Российский политолог считает, что Пригожин теперь планирует месть Путину. По словам Валерия Соловья, анализ ДНК, который сделал следственный комитет на месте авиакатастрофы, является очередной ложью Кремля. А Путин теперь знает, что на самолете находился двойник Пригожина.
Соловей считает, что Пригожин предстал перед выбором, либо быть на самолете с другими руководителями группы "Вагнера", либо отправить туда двойника.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США сделали новое сообщение о гибели Пригожина.
Также "Комментарии" писал, кого убьют после Пригожина. Российская пропаганда назвала имя.
Обсуждения
Новости