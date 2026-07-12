Путина хотят убрать: экс-глава МИД раскрыл скрытые процессы в Кремле

В ближайшей перспективе в России может произойти смена конфигурации власти, а в окружении российского диктатора Владимира Путина якобы уже формируются группы, заинтересованные в его устранении. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Огрызко в комментарии "24 Канала" заявил, что сейчас в Кремле могут проходить неформальные консультации по возможной замене Путина. По его словам, речь идет о поиске политической фигуры, которая была бы приемлема не только для российских элит, но и не вызвала бы резкого неприятия со стороны западных государств.

"Вокруг Путина формируются группы, которые хотят его убрать, ведь они осознают, что иначе могут убрать их", – объяснил Огрызко.

По словам дипломата, усиление украинских ударов по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре и рост внутренних экономических проблем вынуждают представителей российской элиты искать пути собственной политической выживания. По его мнению, часть ближайшего окружения Путина все больше отдает себе отчет, что сохранение нынешнего курса представляет угрозу и для них самих.

"Если взять условного Ротенберга (российский миллиардер, приближенный к Путину), он рассуждает примерно так. Мол, Путин себя полностью дискредитировал, показал, что он преступник, но я, Ротенберг, в его команде. Если я его не сдам добровольно, то тогда преступником буду и я", – предположил Огрызко.

По мнению экс-министра, ключевым аргументом потенциальных претендентов на власть может стать обещание сохранить территориальную целостность России. Именно это, считает дипломат, может использоваться в качестве предмета переговоров с Западом в обмен на постепенное дистанцирование политики Путина.

"Ротенберг и ему подобные будут торговаться, отдадут Путина, пообещают уничтожить путинский режим. Однако для них важно, чтобы их никто не трогал", – считает Огрызко.

По его словам, новые российские элиты также будут торговаться за будущее РФ, в частности, вспомнят ядерное оружие, межнациональные конфликты, которые могут разразиться и перерасти в гражданскую войну. Огрызко считает, что Запад согласится, чтобы российский олигархат сам навел порядок в РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина дала Путину шанс закончить войну.

Также "Комментарии" писали, что Трамп поставил Путина в дурацкое положение: почему Кремль оказался в тупике.