Путіна хочуть прибрати: ексглава МЗС розкрив приховані процеси в Кремлі

У найближчій перспективі в Росії може відбутися зміна конфігурації влади, а в оточенні російського диктатора Володимира Путіна нібито вже формуються групи, зацікавлені в його усуненні. Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Володимир Огризко у коментарі "24 Каналу" заявив, що зараз у Кремлі можуть відбуватися неформальні консультації щодо можливої заміни Путіна. За його словами, йдеться про пошук політичної фігури, яка була б прийнятною не лише для російських еліт, а й не викликала б різкого несприйняття з боку західних держав.

"Навколо Путіна формуються групи, які хочуть його прибрати, адже вони усвідомлюють, що інакше можуть прибрати їх", – пояснив Огризко.

За словами дипломата, посилення українських ударів по російській нафтопереробній інфраструктурі та зростання внутрішніх економічних проблем змушують представників російської еліти шукати шляхи власного політичного виживання. На його думку, частина найближчого оточення Путіна дедалі більше усвідомлює, що збереження нинішнього курсу становить загрозу і для них самих.

"Якщо взяти умовного Ротенберга (російський мільярдер, наближений до Путіна), то він розмірковує приблизно так. Мовляв, Путін себе повністю дискредитував, показав, що він злочинець, але ж я, Ротенберг, в його команді. Якщо я його не здам добровільно, то тоді злочинцем буду і я", – припустив Огризко.

На думку ексміністра, ключовим аргументом потенційних претендентів на владу може стати обіцянка зберегти територіальну цілісність Росії. Саме це, вважає дипломат, може використовуватися як предмет переговорів із Заходом в обмін на поступове дистанціювання від політики Путіна.

"Ротенберг і йому подібні будуть торгуватися, віддадуть Путіна, пообіцяють знищити путінський режим. Однак для них важливо, щоб їх ніхто не чіпав", — вважає Огризко.

За його словами, нові російські еліти також торгуватимуться за майбутнє РФ, зокрема згадають ядерну зброю, міжнаціональні конфлікти, які можуть вибухнути та перерости в громадянську війну. Огризко вважає, що Захід погодиться, аби російський олігархат сам навів порядок в РФ.

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