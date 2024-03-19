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Путина на Красной площади "защищал" бронежилет в неожиданном месте: кого боится глава Кремля

Путина пытаются всячески обезопасить от атак украинских разведчиков

сегодня, 21:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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Хозяина Кремля во время его присутствия на состоявшемся к годовщине аннексии Крыма концерте в российской столице защищал специальный бронежилет, информируют российские пропагандисты.

Путина на Красной площади "защищал" бронежилет в неожиданном месте: кого боится глава Кремля

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Как они утверждают, такая экипировка преследовала цель защищать тело российского президента от возможных провокаций. Сама разработка, по утверждению российских изданий, называется "не имеющей аналогов в мире".

При этом, бронежилет был разработан, чтобы он прикрывал не только грудь, но и участок пах, а еще ягодицы. Как утверждают кремлевские пропагандисты, такой вид защиты будто бы почти не заметен под одеждой.

Само присутствие Путина и его выступление на Красной площади вечером 18 марта состоялось в условиях повышенной опасности, однако, провокации в этот день служба охраны российского диктатора не зафиксировала.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как выглядит строительство секретного подземного объекта под Москвой для эвакуации Путина и свита. В России начались строительные работы на достройке секретного подземного объекта, который будет использоваться для эвакуации кремлевской верхушки, при возможности ядерного удара по российской столице.

Как сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, ссылаясь на источник, глобальные строительные работы развернулись в районе московского аэропорта "Внуково", который еще во времена Союза подготовили на случай возможной ядерной войны. Утверждается, что сейчас "решаются проблемы подземного перехода от точки выхода к спецстоянке самолетов, и решено в кратчайшие сроки все-таки сделать так, чтобы из Кремля с ветерком можно было подземно долететь до самолета".

 



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Источник: https://t.me/kremlin_secrets/3790
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