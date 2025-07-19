Путина охватила паника: что хочет запретить в России

Путинский режим продолжает усиливать цензуру для контроля над интернет-ресурсами. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Кремль продолжает реализовывать свои долгосрочные цензурные меры, чтобы усилить контроль над российским информационным пространством в Интернете", – говорится в отчете ISW.

Аналитики отмечают, что первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по информационной политике Антон Горелкин 18 июля предупредил, что популярный мессенджер WhatsApp должен готовиться к выходу с российского рынка, поскольку "очень вероятно", что он попадет под ограничительные меры.

Горелкин добавил, что контролируемая Кремлем платформа для обмена сообщениями MAX станет заменой для пользователей WhatsApp.

Член Комитета Государственной Думы России по информационной политике Антон Немкин высказал мнение, что присутствие WhatsApp в цифровом пространстве России представляет собой нарушение национальной безопасности, и предложил России рассмотреть Telegram в качестве альтернативы, хотя и признал, что MAX является основным вариантом для замены WhatsApp.

Аналитики приводят сообщение российского оппозиционного издания "Meduza", где говорится, что WhatsApp является самым популярным мессенджером в России, с примерно 84 миллионами ежедневных пользователей, и что два источника, близкие к Администрации президента России, заявили, что российские власти почти наверняка запретят WhatsApp.

Другой источник, близкий к Администрации президента, сообщил Meduza, что российские власти, вероятно, будут терпеть Telegram, поскольку он содержит много каналов, связанных с Кремлем.

В отчете добавляют, что WhatsApp принадлежит компании Meta, которую Кремль признал экстремистской организацией. И напоминают, что правитель России Владимир Путин недавно поручил правительству ввести дополнительные ограничения на использование интернет-ресурсов из "недружественных стран".

"ISW ранее отмечал, что Кремль планировал назначить MAX национальным мессенджером и что Кремль может попытаться запретить Telegram и другие социальные сети, связанные с западным миром, в средне- и долгосрочной перспективе, если внедрение нового национального мессенджера будет успешным. Кремль, скорее всего, будет продолжать принимать все более репрессивные меры, направленные на изоляцию и цензуру российских граждан и продвижение военных усилий Кремля", – подытожили эксперты.

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