Путина посадили на шпагат: для российских войск открыли второй фронт

Начавшееся на этой неделе наступление сил сирийского сопротивления уже вывело передовые подразделения к западным окраинам Алеппо, а так же начался охват города с юга, об этом сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Владимир Путин

Согласно имеющимся сообщениям, российская военная полиция и силы специального назначения выведены с авиабазы Меннах, Таль-Рифаата и самого Алеппо.

По словам Коваленко, ситуация для “асадитов” (Сирийская арабская армия — САА) схлопывается и важный город можно считать для них потерянным в ближайшей перспективе. Алеппо к обороне был не готов и станет самой серьёзной потерей САА за последние несколько лет.

"Почему нас это должно интересовать? Потому как Башар Асад, беспомощный в вопросах геноцида своего собственного народа и пользующийся исключительно поддержкой в этих преступлениях россии и Ирана, будет запрашивать помощи у Москвы. Будет ли Москва выделять ресурс на помощь своего марионеточного кровавого диктатора?" — говорит Коваленко.

По его словам, теперь диктатору Владимиру Путину придется принимать решение о том, помогать ли Асаду или нет.

"И вот тут, как канатоходец со слабым вестибулярным аппаратом путин будет принимать “непростое” решение, помогать или не помогать. Нежданно, негаданно, а для российских оккупационных войск открылся второй фронт, который игнорировать они не могут, а если проигнорируют, то потеряют Сирию. Многоходовочка типа “шпагат”, — отмечает Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Асад является марионеткой Путина и даже высоко оценивал "мирные инициативы" диктатора в отношении Украины.



