Путина посадили на шпагат: для российских войск открыли второй фронт

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Ткачик Олеся
Начавшееся на этой неделе наступление сил сирийского сопротивления уже вывело передовые подразделения к западным окраинам Алеппо, а так же начался охват города с юга, об этом сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Владимир Путин
Согласно имеющимся сообщениям, российская военная полиция и силы специального назначения выведены с авиабазы Меннах, Таль-Рифаата и самого Алеппо.
По словам Коваленко, ситуация для “асадитов” (Сирийская арабская армия — САА) схлопывается и важный город можно считать для них потерянным в ближайшей перспективе. Алеппо к обороне был не готов и станет самой серьёзной потерей САА за последние несколько лет.
По его словам, теперь диктатору Владимиру Путину придется принимать решение о том, помогать ли Асаду или нет.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Асад является марионеткой Путина и даже высоко оценивал "мирные инициативы" диктатора в отношении Украины.
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