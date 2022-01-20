Путина просят признать "ЛДНР": пойдет ли Россия на этот шаг

Депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации внесли в Государственную думу проект постановления к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые “Донецкую и Луганскую народные республики".

Владимир Путин - фото: kremlin.ru

Эксперты проанализировали эту инициативу для издания "Комментарии".

Инициатива российских коммунистов о признании т.н. "ДНР" и "ЛНР" не случайно появилась в нынешний сложный переговорный период между Россией и коллективным Западом

Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко уверен:

"Нужно отдавать себе отчёт, что Российская Федерация, вопреки систематическим заявлениям о безальтернативности Минских договоренностей, ведет планомерную работу по мягкому поглощению части оккупированной территории Донбасса. Мы наблюдаем там исключительно рублевую зону, происходит нелегальная экономическая деятельность, которая завязана на страну-агрессора. В прошлом году более 250 тысяч граждан Украины с ОРДЛО незаконно приняли участие в выборах в Госдуму РФ, более 600 тысяч уже сидят с российскими паспортами. Чем больше проходит времени с начала конфликта, тем увеличиваются дезинтеграционные процессы ОРДЛО и свободной части Украины".

По мнению эксперта, инициатива российских коммунистов о признании т.н. "ДНР" и "ЛНР" не случайно появилась в нынешний сложный переговорный период между Россией и коллективным Западом.

"Тактически это используется для усиления переговорных позиций РФ по украинскому вопросу с США и другими участниками. При этом полностью ложится в ту политику, которая реализуется россиянами на оккупированной части Донбасса не один год. Те же коммунисты выступают одними из кураторов российского управления в ОРДЛО, – подчеркивает Игорь Чаленко. – Предводители оккупационных администраций хотя и вступили во властную "Единую Россию", однако для более резких инициатив в самом российском политическом поле продолжают использоваться фактические сателлиты из КПРФ либо ЛДПР во главе с Жириновским".

По мнению эксперта, данная инициатива может быть принята, поскольку является лишь прошением к Путину как главе внешнеполитического направления признать псевдореспублики. То есть, не имеет императивной силы.

"Как по мне, если Россия всё-таки официально прямо признает т.н. "ЛНР" и "ДНР" с их "независимостью", то мы увидим реализацию крымского, а не приднестровского сценария ввиду общей границы с оккупированным украинским Донбассом. В тоже время, я сомневаюсь, что официальный Кремль будет форсировать этот процесс именно сейчас, – отмечает Игорь Чаленко. – Ведь в данный момент мы видим проблески чуть ли не единственного шанса реинкарнации работы Нормандской четверки".

Данная инициатива означает, что у РФ есть запасной вариант выхода из конфликта на Донбассе

Эксперт Украинского института политики Никита Трачук уверен, что этот шаг российских коммунистов стоит рассматривать как очередной мазочек в картине нынешних переговоров между РФ и США/НАТО касательно "гарантий безопасности" в целом и украинского вопроса в частности.

"Данная инициатива означает, что у РФ есть запасной вариант выхода из конфликта на Донбассе, – считает эксперт. – И заключается он в признании "донбасских республик" с дальнейшей их интеграцией в свою юрисдикцию. Хотя де-факто они и так давно в ней находятся, но признание на официальном уровне станет окончательным разрывом ОРДЛО с Украиной, денонсацией Минских соглашений. Чего нельзя исключать, ведь там уже немало новых русских граждан (сказалась паспортизация). При этом у многих по два паспорта – российский и украинский. Ведь в РФ, напомню, двойное гражданство разрешено".

Никита Трачук обращает внимание, что соответствующий проект подали коммунисты, а не единороссы. Потому выглядит это как инициатива отдельной парламентской силы, которая может и не пройти.

"Хоть всем понятно, что российская власть в ракурсе повышения ставок на международных переговорах просто использует своих прокси в Госдуме. Мол, это не провластная сила предложила, а другие, но мы парламентская страна, у нас демократия, а потому будем рассматривать эти инициативу наряду с прочими. Но я не думаю, что сейчас РФ готов признать т.н. "ДНР" и "ЛНР" как независимые образования, как не части Украины. Ведь за этим могут последовать полный дипломатический разрыв отношений между официальными Киевом и Москвой, новые санкции. Так что скорее это – именно повышение ставок в переговорах между РФ и коллективным Западом. И до их завершения точно таких резких шагов предпринимать Кремль не будет", – прогнозирует эксперт.

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