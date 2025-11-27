Путина спросили, куда пропал Лавров: что он ответил

Рубрики
Лиля Воробьева
Путин во время брифинга после визита в Кыргызстан спросили, "куда исчез Лавров?" и правда ли, что после разговора с Рубио попал в немилость. Но глава Кремля отрицал эту информацию и назвал ее "дурой".
Владимир Путин и Лавров (фото из открытых источников)
Пропагандисты поинтересовались у Путина, где Лавров.
Но глава Кремля все возразил.
Но, как пишут оппозиционные СМИ, факты свидетельствуют о другом. Лавров перестал появляться на публичных мероприятиях после того, как сорвалась встреча Путина и Трампа в Будапеште.
Не последнюю роль в этом сыграл МИД РФ, выставив американцам жесткие ультимативные требования.
Сегодня стало известно, что Лавров впервые с 2022 года не приедет на встречу глав МИД ОБСЕ: его заменит замминистра Грушко. Ранее министр иностранных дел РФ пропустил ряд важных встреч и мер.
После истоков в СМИ о том, что позиции министра ослабли и он не является любимцем диктатора, кремлевские чиновники начали судорожно отрицать слухи об опале. Но звучат эти оправдания все так же неубедительно.
Также "Комментарии" писали о том, что западные медиа все чаще обсуждают вероятную отставку главы МИД России Сергея Лаврова после провала переговоров с госсекретарем США Маро Рубио и срыва встречи Путина с Трампом в Будапеште. Впрочем, шанс на такое развитие событий минимальный. Об этом в интервью Главреду рассказал российский оппозиционный политик и бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.
По его словам, многочисленные информированные источники подтверждают, что Путин действительно остался недоволен действиями Лаврова.