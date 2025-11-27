logo

Главная Новости Мир Россия Путина спросили, куда пропал Лавров: что он ответил
Путина спросили, куда пропал Лавров: что он ответил

Путин принялся рассказывать, что якобы Лавров занят другими делами

27 ноября 2025, 17:10
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Путин во время брифинга после визита в Кыргызстан спросили, "куда исчез Лавров?" и правда ли, что после разговора с Рубио попал в немилость. Но глава Кремля отрицал эту информацию и назвал ее "дурой".

Путина спросили, куда пропал Лавров: что он ответил

Владимир Путин и Лавров (фото из открытых источников)

Пропагандисты поинтересовались у Путина, где Лавров.

"Он уже неделю не появляется на ваших международных визитах. СМИ пишут, что он попал в немилость якобы за неудачный разговор с Рубио. Что скажете?", — сказал пропагандист.

Но глава Кремля все возразил.

"Да, это какая-то чушь. Он не попал ни в одну немилость, но у него свой график работы. Он доложил мне, сказал, чем он будет заниматься, в какое время он этим занимается. Готовится к встрече с американскими партнерами", — принялся оправдываться Путин.

Но, как пишут оппозиционные СМИ, факты свидетельствуют о другом. Лавров перестал появляться на публичных мероприятиях после того, как сорвалась встреча Путина и Трампа в Будапеште.

Не последнюю роль в этом сыграл МИД РФ, выставив американцам жесткие ультимативные требования.

Сегодня стало известно, что Лавров впервые с 2022 года не приедет на встречу глав МИД ОБСЕ: его заменит замминистра Грушко. Ранее министр иностранных дел РФ пропустил ряд важных встреч и мер.

После истоков в СМИ о том, что позиции министра ослабли и он не является любимцем диктатора, кремлевские чиновники начали судорожно отрицать слухи об опале. Но звучат эти оправдания все так же неубедительно.

Также "Комментарии" писали о том, что западные медиа все чаще обсуждают вероятную отставку главы МИД России Сергея Лаврова после провала переговоров с госсекретарем США Маро Рубио и срыва встречи Путина с Трампом в Будапеште. Впрочем, шанс на такое развитие событий минимальный. Об этом в интервью Главреду рассказал российский оппозиционный политик и бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

По его словам, многочисленные информированные источники подтверждают, что Путин действительно остался недоволен действиями Лаврова.

"То есть то, что ему это не понравилось, — это точно. Но я не согласен с теми, кто говорит, что все это было сделано специально или специально. Нет, Путин действительно рассчитывал на встречу с Трампом в Будапеште", — отметил он.



