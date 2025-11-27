Путіна запитали, куди пропав Лавров: що він відповів

Путін під час брифінгу після візиту до Киргизстану спитали, "куди зник Лавров?" і чи правда, що він після розмови із Рубіо потрапив у немилість. Але очільник Кремля заперечив цю інформацію та назвав її "дурницею".

Володимир Путін і Лавров (фото з відкритих джерел)

Пропагандисти поцікавилися у Путіна, де Лавров.

"Він уже тиждень не з'являється на ваших міжнародних візитах. ЗМІ пишуть, що він потрапив у немилість нібито за невдалу розмову з Рубіо. Що скажете?",- сказав пропагандист.

Але очільник Кремля усе заперечив.

"Та, це якась нісенітниця. Він не потрапив у жодну немилість, але у нього свій графік роботи. Він доповів мені, сказав, чим він буде займатися, в який час він цим займається. Готується до зустрічі з американськими партнерами",- взявся виправдовуватися Путін.

Але як пишуть опозиційні ЗМІ, факти свідчать про інше. Лавров перестав з'являтися на публічних заходах після того, як зірвалася зустріч Путіна і Трампа в Будапешті.

Не останню роль в цьому зіграло МЗС РФ, виставивши американцям жорсткі ультимативні вимоги.

Сьогодні стало відомо, що Лавров вперше з 2022 року не приїде на зустріч глав МЗС ОБСЄ: його замінить заступник міністра Грушко. Раніше міністр закордонних справ РФ пропустив ряд важливих зустрічей і заходів.

Після витоків у ЗМІ про те, що позиції міністра ослабли і він перестав бути улюбленцем диктатора, кремлівські чиновники почали судорожно заперечувати чутки про опалу. Але звучать ці виправдання все так само непереконливо.

Також "Коментарі" писали про те, що західні медіа дедалі частіше обговорюють імовірну відставку глави МЗС Росії Сергія Лаврова після провалу перемовин із держсекретарем США Маро Рубіо та зриву зустрічі Путіна з Трампом у Будапешті. Втім, шанс на такий розвиток подій є мінімальним. Про це в інтерв’ю Главреду розповів російський опозиційний політик і колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.

За його словами, численні поінформовані джерела підтверджують, що Путін справді залишився незадоволений діями Лаврова.



"Тобто те, що йому це не сподобалося, — це точно. Але я не згоден з тими, хто каже, що все це було зроблено навмисно або спеціально. Ні, Путін дійсно розраховував на зустріч з Трампом у Будапешті", — зазначив він.