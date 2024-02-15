Путина спросили, жалеет ли он из-за войны в Украине: циничный ответ президента России

Президент России Владимир Путин заявил, что сожалеет, что не начал полномасштабное вторжение в Украину раньше. Президент РФ озвучил нарративы российской пропаганды и обвинил Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

В эфире пропагандистского шоу на телеканале "Россия 1" президента России Владимира Путина спросили, жалеет ли он из-за войны в Украине.

"Единственное, о чем мы можем сожалеть, – о том, что не предприняли наших активных действий раньше", – цинично ответил Путин.

Российский диктатор в своем пропагандистском ответе обвинил украинские власти, которые по словам Путина оказались "не порядочными людьми", потому что отказались от выполнения минских соглашений.

Напомним, что Владимир Путин не впервые цинично высказывается о войне в Украине. Российский президент в 2006 году заявлял, что "Крым – это часть украинского государства, и мы не можем вмешиваться во внутренние дела другой страны". Еще через два года Путин отметил, что "Крым не является спорной территорией... Россия давно признала границы нынешней Украины".

Несмотря на это, в 2014 году Россия аннексировала украинский полуостров, а еще через 8 лет начала полномасштабное вторжение в Украину. Мировое сообщество осуждает российскую агрессию и вторжение в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мировые лидеры отреагировали на интервью Путина Такеру Карлсону. Во время разговора с американским журналистом Путин пытался объяснить причины войны в Украине получасовой речью об истории начиная со времен Киевской Руси. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что нельзя доверять Путину, ведь практика многих лет показывает, что президент России говорит одно, а делает другое. Бывший премьер Британии Борис Джонсон заметил, что Путина не спросили об убийстве гражданских в Украине российскими силами. Экс-президент Монголии опубликовал карту Монгольской империи, намекая, что слова Путина об "исторических претензиях" России на территорию Украины безосновательны.

Также "Комментарии" писали, что Китай принял сторону России в войне в Украине.

