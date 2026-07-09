Путина уничтожат вооруженные протесты: раскрыт громкий сценарий краха диктатора

Ухудшение экономической ситуации в России, регулярные удары по нефтеперерабатывающим заводам и усиливающиеся атаки на территории страны заставляют все больше россиян задумываться над необходимостью завершения войны. В то же время массовые протесты пока остаются маловероятными из-за жесткой системы репрессий, которая годами выстраивалась Кремлем. Такое мнение в интервью Главреду высказала секретарь Форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова.

Протесты в России. Фото: из открытых источников

По ее словам, главным препятствием для открытых выступлений является страх перед преследованием. Любые проявления несогласия с властью быстро подавляются, а их участники привлекаются к уголовной ответственности.

"За любое действие сразу возбуждаются уголовные дела. Поэтому для того, чтобы что-то произошло, должен произойти раскол элит. Это ключевое – готовность элит избавиться от Путина", – подчеркнула Курносова.

Оппозиционер убеждена, что именно внутренний конфликт в российской властной верхушке может стать толчком к масштабным политическим изменениям. Если часть элит откажется поддерживать действующий режим, силовые структуры могут прекратить жесткое подавление протестов, что откроет возможность массовых акций неповиновения.

По мнению Курносовой, при таком сценарии нельзя исключать и более радикального развития событий, способного поставить под угрозу существование нынешней российской власти.

Отдельное внимание она обратила на рост недовольства среди бывших участников так называемой "СВО", возвращающихся с фронта. По словам оппозиционерки, именно эта категория населения может сыграть немаловажную роль в возможных беспорядках.

"Здесь стоит вспомнить яркие протесты, которые начали звучать от бывших СВОшников. По этому поводу элиты начали переживать, потому что люди возвращаются с войны, и каждый, я уверена, что-то привез и прикопал у себя на огороде. Что именно – мы узнаем тогда, когда начнут разворачиваться события. Так что в случае революционных сценариев и сценарий оружия у россиян сейчас очень много", – заявила Курносова.

Как уже писали "Комментарии", военный эксперт Олег Жданов считает, что в настоящее время возможности Украины противодействовать российским баллистическим ракетам существенно ограничены. По его словам, даже если Киев в ближайшее время получит дополнительные ракеты PAC-3, они обеспечат защиту тех районов, где уже развернуты комплексы Patriot.