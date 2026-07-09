Путіна знищать збройні протести: розкрито гучний сценарій краху диктатора

Погіршення економічної ситуації в Росії, регулярні удари по нафтопереробних заводах і дедалі частіші атаки на території країни змушують усе більше росіян замислюватися над необхідністю завершення війни. Водночас масові протести поки що залишаються малоймовірними через жорстку систему репресій, яка роками вибудовувалася Кремлем. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловила секретар Форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова.

Протести у Росії. Фото: з відкритих джерел

За її словами, головною перепоною для відкритих виступів є страх перед переслідуванням. Будь-які прояви незгоди з владою швидко придушуються, а їхніх учасників притягують до кримінальної відповідальності.

"За будь-яку дію одразу порушуються кримінальні справи. Тому для того, щоб щось сталося, має статися розкол еліт. Це ключове – готовність еліт позбутися Путіна", – наголосила Курносова.

Опозиціонерка переконана, що саме внутрішній конфлікт у російській владній верхівці може стати поштовхом до масштабних політичних змін. Якщо частина еліт відмовиться підтримувати чинний режим, силові структури можуть припинити жорстке придушення протестів, що відкриє можливість для масових акцій непокори.

На думку Курносової, за такого сценарію не можна виключати і більш радикального розвитку подій, який здатний поставити під загрозу існування нинішньої російської влади.

Окрему увагу вона звернула на зростання невдоволення серед колишніх учасників так званої "СВО", які повертаються з фронту. За словами опозиціонерки, саме ця категорія населення може відіграти важливу роль у можливих заворушеннях.

"Тут варто згадати яскраві протести, які почали звучати від колишніх СВОшників. З цього приводу еліти почали переживати, бо люди повертаються з війни, і кожен, я впевнена, щось привіз та прикопав у себе на городі. Що саме – ми дізнаємось тоді, коли почнуть розгортатися події. Тож у разі революційних сценаріїв можливі не просто протести, а й стрілянина, бо зброї у росіян зараз дуже багато", – заявила Курносова.

Як вже писали "Коментарі", військовий експерт Олег Жданов вважає, що нині можливості України протидіяти російським балістичним ракетам істотно обмежені. За його словами, навіть якщо Київ найближчим часом отримає додаткові ракети PAC-3, вони забезпечать захист лише тих районів, де вже розгорнуті комплекси Patriot.